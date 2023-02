Gulldrømmen brast for Kilde: – Tøft å være favoritt

COURCHEVEL (TV 2): Aleksander Aamodt Kilde kom inn i mesterskapet som storfavoritt til VM-gullet i utfor, men måtte ta til takke med sølv. Han er klar på at forventningspresset har hatt sine fordeler og ulemper.

NUMMER TO: Aleksander Aamodt Kilde tok sitt andre strake sølv i alpint-VM. Foto: Lise Åserud / NTB

Sjekk resultatene fra VM-utforrennet her

Aleksander Aamodt Kilde har en stor medaljesamling, men VM-gullet i utfor mangler fremdeles.

For på søndagens utfor kunne han ikke gjøre noe med suverene Marco Odermatt. Sveitseren var helt i en egen klasse, og Aamodt Kilde havnet på sølvplassen 0,48 bak. Cameron Alexander fra Canada tok bronse, 0,89 bak den suverene lederen.

– Følelsen er veldig god. Jeg håper alltid på gull, men det er en utfor man ikke kjører så ofte. Den er teknisk, og det er passasjer hvor det slår mer enn jeg klarer å håndtere. Da blir jeg tatt litt på senga. Det er noe jeg må jobbe med. Et forbedringspotensiale, sier Kilde til TV 2, og legger til:

– Men svingen min er en av de raskeste i verden, og det er det jeg må ta med meg.

BARE NESTEN: Aleksander Aamodt Kilde leverte et sterkt løp, men det holdt akkurat ikke til gull. Foto: FRANCOIS-XAVIER MARIT

Odermatt i storslag: – Et løp av de sjeldne

På forhånd varslet Aamodt Kilde overfor TV 2 at han kom til å gi alt for hans aller første mesterskapsgull.

– Jeg skal klinke til, forsikret han.

Men før Aamodt Kilde satte utfor hadde Marco Odermatt tatt ledelsen med en fantomtid på 1.47,05 og tatt ledelsen med 1,09 sekunder foran den daværende lederen, italienske Florian Schieder.

Med startnummer 15 suste Aamodt Kilde ned traséen og tok opp jakten på Odermatt. Han kjørte raskere enn Odermatt på toppen, men tapte litt nedover partiet. Han havnet 0,48 sekunder bak Marco Odermatt og ned til en foreløpig andreplass.

– Han brukte superkreftene ut fra start, men måtte jage nedover løypa. Og prøvde virkelig, og bør være stolt av sine prestasjoner, sa Viasat-ekspert Marius Arnesen.

– Men Odermatt har levert en VM-løp av de sjeldne, poengterte han.

GULLGUTT: Marco Odermatt (t.h) leverte kruttsterkt i den tøffe utforløypen i Frankrike. Foto: LEONHARD FOEGER

Åpen om press

Kilde sikret seg sølv i super-G for noen dager siden. Han hadde bare 1/100 sekund opp til vinneren.

Som storfavoritt før mesterskapet har Kilde vært åpen om presset og nervene som følger med. Når han nå ser tilbake, tror han det har hatt sine fordeler og ulemper.

– Det har gjort meg veldig skjerpet og fokusert, men også nervøs. Det er ubehagelig. Jeg var ordentlig nervøs før super-G'en, men hadde litt lavere skuldre i dag. Men det er tøft å være favoritt, og det å ta medaljer da er utrolig flott, sier Kilde.

Han er stolt over seg selv for måten han har stått imot presset på.

– Selvfølgelig hadde gullmedalje vært fett, men et hundredel ifra og to sølv.. Hallo, det må man ta med seg i bagasjen med et smil om munnen.

POSITIV: Aleksander Aamodt Kilde. Foto: LEONHARD FOEGER / REUTERS

Sejersted fikk ros

Adrian Smiseth Sejersted kjørte ut allerede med startnummer tre, og hadde på trening vist at han hadde farten inne.

28-åringen leverte en solid gjennomføring, til tross for at han tapte litt tid mot slutten.

Han klarte imidlertid ikke å hamle opp med teten, og måtte se seg havne langt nede på resultatlisten til slutt.

– Det er skuffende. Jeg kjørte OK, men det gikk dessverre ikke fort nok, sier Sejersted.

– Det har vært kjipt og dårlig VM, så jeg får prøve å steppe opp mot slutten av sesongen nå. Jeg får ikke gjort så mye mer enn det, avslutter han.