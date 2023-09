Grøsser av bildene: – Håper jeg ikke havner der igjen

For Frida Karlsson blir Tour de Ski nok en gang et viktig mål denne sesongen. Hun er bestemt på å unngå den ubehagelige opplevelsen etter fjorårets seier.

Det har vært en fin sommer for Frida Karlsson. Langrennsstjernen er tilbake på det svenske landslaget, og har vært på høydesamling med laget i italienske Livigno.

Det er stedet hvor Karlsson kollapset på dramatisk vis like etter målgang opp monsterbakken i Alpe Cermis under fjorårets Tour de Ski.

Det svenske langrennslandslaget har treningsleiren i Livigno for å få flere treningstimer i høyden, slik at de øker oksygenopptaket.

ETTER KOLLAPSEN: Frida Karlsson møtte pressen ved utøverhotellet i Cavalese, etter at hun kollapset etter målgang i Alpe Cermis på den 7. etappen i Tour de Ski forrige sesong. Hun vant touren. Foto: Caroline Simonsen / TV2

Høydeopphold er en ny opplevelse for Karlsson. Hun forteller at det har vært en positiv erfaring.

– Det har fungert veldig bra i år, syns jeg. Det er første året jeg gjør dette på ordentlig, med disse tre ukene. Enn så lenge har jeg bare sett fordeler med det, og det har vært veldig gøy å være på veldig fine steder, sier hun til Aftonbladet.

Likevel var Karlsson spent før gjensynet med monsterbakken hvor hun opplevd en kjempekollaps like etter å ha vunnet Tour de Ski forrige sesong.

– Jeg må innrømme at jeg hadde en liten klump i magen på forhånd. Men det var deilig å få litt revansj på den, sier svensken.

Hun har sett bildene fra fjorårets kollaps. Det er Karlsson helt klar på at hun ikke ønsker å oppleve igjen:

– Jeg har jo fått bildene til meg. Det var et spesielt tilfelle, det var det jo. Jeg håper at jeg ikke skal havne der igjen, sier hun.

Om Johaug-ryktene: – Spennende

Karlsson har også fått med seg at Therese Johaug åpner for å gjøre comeback.

– Jeg hørte ryktene, sier Karlsson.

– Det er jo fortsatt Therese, man vet nivået hun har hatt i lang tid. Men jeg vil likevel tro at toppen på damesiden, og bredden i toppen, har blitt bedre. Det hadde vært spennende å få tilbake en gammel målestokk, mener den svenske stjernen.

COMEBACKRYKTER: Therese Johaug åpner for å gjøre comeback. Det synes hennes svenske konkurrent, Frida Karlsson, hadde vært spennende. Foto: Hanna Johre/NTB

God stemning i laget

Karlsson trekker frem sine lagkamerater som de største konkurrentene i den kommende sesongen.

– Jeg syns vi har en veldig bra lagånd i vår gjeng. Jeg syns laget som helhet føles som vi har funnet noe. Jeg er et følelsesmenneske og tror mye mer på stemning. Vi har en veldig god lagfølelse og har det gøy på treningene. Jeg syns det er viktig og det gir oss mye energi for å gjøre jobben, sier langrennsprofilen.

Men det har ikke alltid vært problemfritt rundt det svenske laget. Karlsson og hennes lagvenninner, Maja Dahlquist og Linn Svahn sto en periode utenfor laget. De tre hadde noen krav for å vende tilbake, forteller Karlsson:

– De viktigste tingene var at jeg ikke skulle behøve å føle at jeg tilpasser meg for mye i min trening for å være en del av dette laget. I år syns jeg det har blitt mye mer fleksibelt. Noen av oss vil være i høyden og noen vil ikke, og vi har kunnet være fleksible. Likevel kan vi jobbe sammen som et lag, sier hun.