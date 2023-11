Grepet hylles: – Dritkult at hun tør!

Etter å ha knust konkurrentene i den nasjonale åpningen, kom Stavås Skistad rolig ut i intervjusonen. I møte med TV 2 sparte hun på de store ordene om egne prestasjoner.

– Det var greit.

I måneder har riksmedia forsøkt å få 24-åringen i tale, uten å lykkes.

Da hun torsdag ankom Beitostølen skistadion for en gjennomkjøring, flokket media seg rundt forhåndsfavoritten. Men heller ikke da ønsket hun å si noe til de fremmøtte journalistene.

Etter seieren «måtte» hun i tur og orden svare på spørsmål. Da la hun til TV 2 ikke skjul på at det har vært en bevisst strategi å unngå media.

– Jeg har ikke hatt så mye å komme med foreløpig. Det går egentlig på det, sier hun.

– Kan vi vente oss mer utover vinteren når du har mer å komme med?



– Ja, jeg har vel ikke så mye valg, nå. Nå er jeg jo med dere. Nå har jeg jo ikke noe valg, svarer Stavås Skistad.

UNNGIKK MEDIA: Kristine Stavås Skistad på trening dagen før Beitosprinten. Heller ikke da ønsket hun å snakke med media. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Trenger ikke ha med dere



– Er det sånn du føler det? At du ikke har noe valg?



– Neida, men på Konnerud har jeg ikke så mye å komme med til dere da. Det blir annerledes når det er skirenn, svarer hun.

Stavås Skistad har hatt et ønske om å kunne forberede seg med hjemklubben uten distraksjoner.

– Vi trives bra på Konnerud og trenger på en måte ikke å ha med dere der, sier hun med et smil til TV 2.

STØTTER STRATEGIEN: TV 2s ekspert Petter Northug mener Kristine Stavås Skistad må fortsette med sin mediestrategi om det gjør henne til en bedre skiløper. Foto: Beate Oma Dahle

Petter Northug har stor forståelse for at sprinteren velger en sånn mediestrategi, og går til og med - tross sin rolle i media - så langt som å råde henne til å fortsette som hun har gjort.

– Jeg tror ikke at hun trives så godt i rampelyset. Da er det helt riktig. Vi er alle forskjellige. Hun liker å være med sin gjeng, og det å leve i den bobla er ganske behagelig. Jeg tror at hun trives med å ha daglig fokus på å bli en bedre skiløper. Nå som hun vinner blir fokus rettet mot henne. Vi får se hvordan hun takler det, sier TV 2s ekspert og legger til:

– Mitt råd er å være i den bobla mest mulig frem til VM i Trondheim.



HYLLER GREPET: Kristine Stavås Skistads trener, Lage Sofienlund, hyller hennes grep om å unngå media for å ha mest mulig fokus på å bli en bedre langrennsløper. Foto: Aage Aune / TV 2

– Jeg hyller det!



Lage Sofienlund, Stavås Skistads trener, er en av få som har visst godt hva vi kunne vente oss av 24-åringen i sesongåpningen.

Han mener Stavås Skistads «media-boikott» har vært et riktig grep.

– Kristine er det mennesket jeg kjenner som er mest rå på å ha et smalt fokus i livet. Hun er en konkurransemaskin med fokus på en ting, å vinne skirenn.



– Om hun mener at det å stille i media ikke øker sjansen for det, da velger hun bare rått. Det er detaljene som tar henne dit. Jeg hyller det som trener! Det er dritkult at hun tør å være så rå i valgene sine. Hun ønsker bare en ting. Det er å vinne, sier han.

Sofienlund beskriver hennes progresjon i løpet av lørdagens sprint som en «dieselmotor i garasjen du må trekke i gang».

– Hun brøt ikke lydmuren i kvartfinalen eller i semifinalen, men i finalen så du litt det stinget hun har. Det blir fint med en gjennomkjøring i morgen og noen lettere dager, så tror jeg hun blir enda skarpere når det drar i gang. Jeg tror ikke hun hadde vunnet verdenscuprenn i dag, sier treneren.

– Ble du urolig underveis i finalene?



– Jeg holdt rimelig ro, selv om det alltid er forferdelig å være trener på konkurranser, for du får ikke gjort en dritt, svarer Sofienlund og ler.

Han mener hun er i hvert fall like god som forrige sesong.

– Vi snakket etter sesongen om at vi i fjor fant melodien. Det handler i år om spille den bedre og få den låta til å låte kulere. Vi har jobbet med små detaljer for å for eksempel gjøre henne bedre teknisk. Men det har vært mye likt som forrige sesong.



Treneren tror Stavås Skistad kommer til «å dunke inn i verdenscupsirkuset og bli der fremover».

Også TV 2s ekspert spår en stor vinter for Konnerud-løperen.

– Som hun selv sier så mangler hun kanskje litt. Det så litt sånn ut også, men jeg tror med sprint her i dag og 10 kilometer i morgen, så får hun det løftet. Da skal de svenske få kjørt seg, sier Northug.