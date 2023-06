Gravide Marte Olsbu Røiselands nye liv

Det var 14. mars en gråtkvalt Marte Olsbu Røiseland bekreftet foran et fulltallig pressekorps i Holmenkollen at hun ga seg med skiskyting.

Skiskytterstjernen er blant Norges mestvinnende i sporten og har hele tre OL-gull og 13 VM-gull på merittlista. I fjor ble hun OL-dronning da hun tok totalt fem medaljer i Beijing-lekene.

Olsbu Røiseland kunne helt sikkert vunnet mer om hun hadde fortsatt karrieren, men angrer ikke på avgjørelsen hun tok i mars.

– Nei, jeg har absolutt ikke angret på at jeg ga meg. Det er heller litt overraskende at jeg ikke har savnet toppidretten mer, innrømmer Olsbu Røiseland når TV 2 møter henne i forbindelse et foredragsoppdrag i Sandnes.

– Tiden etter jeg ga meg har vært veldig fin, faktisk. Det har vært hektisk med hussalg i Lillehammer og bygging av nytt hus i Froland, og andre ting som for eksempel foredrag. Det har vært en spennende tid, og tiden har gått veldig fort, sier hun nå – drøye fire måneder etter sin avskjed med skiskyttersirkuset.

For det er ikke tvil om at at den nypensjonerte skiskytteren går en spennende tid i møte. Nylig delte hun gladnyheten om at hun er gravid.



«Fra et eventyr til et annet! Gleder oss til å møte denne krabaten i høst», skrev hun på Instagram.

Overfor TV 2 røper hun at det har vært vanskelig å holde graviditeten hemmelig, men sier at hun virkelig ser frem til det som skal skje.

– Tilværelsen blir annerledes enn nå til høsten. Da venter jeg en liten en. Jeg gleder meg masse, og det blir en helt ny tilværelse fra toppidretten. Jeg tror det blir veldig fint, og det var deilig å dele nyheten da magen har blitt ganske så stor i det siste. Det var godt å si det høyt, og vise magen stolt frem, sier Olsbu Røiseland til TV 2.

Åpen for alle tilbud



Selv om hun er gravid, og både fødsel og barselpermisjon venter det neste året, har Froland-jenta har fremdeles ikke funnet seg en ny permanent jobb å til når hun skal tilbake i arbeid.

Derfor etterlyser hun nå gode tips og innspill til hva hun kan drive med i fremtiden.

– Jeg leter etter noe å finne på, og håper jeg kan finne på noe som jeg kan brenne like mye for som for skiskyting. Jeg vet at jeg har andre kvaliteter jeg kan bruke, men om noen har noen tips, så er det bare å gi beskjed, ler hun.

HOLDER FOREDRAG: Marte Olsbu Røiseland. Foto: Fredrik Slabinski/TV 2.

Å reise rundt og holde foredrag kommer hun til å fortsette med.

Jeg ønsker ikke å binde meg til noe for tidlig og gå rett i en fulltidsjobb Marte Olsbu Røiseland

Samtidig utelukker ikke medaljegrossisten en TV-jobb om den muligheten skulle dukke opp.

– Ja, hadde jeg fått en forespørsel om det så hadde selvsagt også det fristet, sier hun om en mulig jobb i TV-bransjen, og legger til:

– Det eneste jeg har bestemt er at jeg nå skal ha en ordentlig sommerferie, for det er kjempelenge siden sist. Jeg ønsker ikke å binde meg til noe for tidlig og gå rett i en fulltidsjobb. Men jeg skjønner jo at jeg snart må tilbake i full jobb, jeg vet bare ikke hvor det skal være enda, poengterer skiskytterlegenden.

OL-DRONNING: Marte Olsbu Røiseland med sine medaljer under vinter-OL i Beijing 2022. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

– Trenger ikke å være et talent



Historien til 32-åringen er nærmest unik i toppidrettssammenheng. Først som 28-åring tok hun sin første seier i verdenscupen, og bare noen år senere, i 2020, ble hun historisk som den første til å vinne sju medaljer i ett og samme VM da hun gjorde rent bord i Anterselva.

Olsbu Røiseland er opptatt av å fortelle de yngre utøverne at de ikke nødvendigvis må være talenter for å lykkes på den store arenaen.

– Jeg vet ikke hvor unik min historie er, men jeg blomstret ganske sent og jobbet hardt og lenge før det ga resultater. Jeg er opptatt av at mange der ute ikke må sammenligne seg dem som blir utpekt som talenter i tidlig alder, og derfor slutter før de når toppen, sier hun engasjert.



Jeg vet ikke hvor unik min historie er, men jeg blomstret ganske sent Marte Olsbu Røiseland

TRENER LITT: Marte Olsbu reiser i tillegg rundt for å holde treningsøkter med kommende generasjons idrettsutøvere. Her fra en økt på bryggen i Sandnes. Foto: Fredrik Slabinski/TV 2.

– Med tålmodighet, arbeidsvilje og evne til å gjøre jobben som trengs kan alle bli utrolig gode. Du trenger ikke å være supergod som junior, slår Olsbu Røiseland fast.



Hun har stor tro på at det i årene fremover vil være flere norske skiskyttere som kan dominere sporten på kvinnesiden.

– Jeg har tro på de norske kvinnene nå. Jeg skal bli supersupporter fremover. Norge har et ungt og sterkt lag og kommer til å bite fra seg både i Nove Mesto i VM neste år og i OL, spår Olsbu Røiseland optimistisk.



EKTEMANN: Marte Olsbu Røiseland sammen med ektemannen Sverre Røiseland etter at hun gikk inn til en første plass i sprint 7,5 km for kvinner under VM i skiskyting 2020 i Anterselva. Foto: Berit Roald / NTB Foto: Berit Roald

– Jeg får holde fortet hjemme



Ektemannen Sverre Olsbu Røiseland jobber som trener for de tyske skiskytterkvinnene og var tidligere trener for Norges rekruttlandslag. Tidligere har Olsbu Røiseland ikke fått understreket nok hvor mye han har betydd for hennes karriere.

Sverre er mye i Tyskland, men jeg skal holde fortet hjemme Marte Olsbu Røiseland

Sverre Olsbu Røiseland har kontrakt som trener med det tyske kvinnelandslaget til etter OL i 2026 italienske Milano og Cortina d'Ampezzo og må derfor oppholde seg store deler av året både i Tyskland og i Europa.

Det kommer imidlertid ikke til å bli et problem for kona, selv om hun er gravid med termin i desember.

– Han reiser mye, det er ikke mye han er hjemme. Men dette er lidenskapen hans. Sverre har fått en jobb han trives skikkelig godt i. Han fulgte meg i tykt og tynt, og var alene hjemme på julaften i Lillehammer bare for at jeg skulle holde meg frisk, poengterer Marte Olsbu Røiseland.

– Sverre er mye i Tyskland, men jeg skal holde fortet hjemme. Og når han er hjemme, så er vi for en gangs skyld helt vanlige. Han trenger ikke å være treneren min på fritiden, og det tror jeg i hvert fall han gleder seg veldig til, fortsetter hun, og ler hjertelig.

TRENER FREMDELES: Marte Olsbu Røiseland tok seg en treningsøkt da hun besøkte Sandnes. Foto: Fredrik Slabinski/TV 2.

Vil ta igjen det tapte

Den tidligere skiskytterdronningen gjør det klart at hun selv ikke går med planer om å bli trener i fritiden.

For nå vil hun ta igjen det tapte.

– Det er jo kjemperart og ikke være toppidrettsutøver, som jo var en fantastisk livsstil. Men nå er det bare deilig å kunne stå opp og ikke gå rett ut og trene. Og ikke ha så dårlig samvittighet for å gjøre andre ting. Det føles godt å bruke tiden på familie og få tatt igjen det tapte, konstaterer Olsbu Røiseland.

Selv om hun har startet sitt nye liv, og skiskytingkarrieren er lagt på hyllen for godt, kommer minnene fra karrieren til å sitte i livet ut.

Det er jo kjemperart å ikke være toppidrettsutøver Marte Olsbu Røiseland

Høydepunktene er nemlig mange.

– Det er vanskelig å komme utenom OL-sprinten, som var mitt første OL-gull. Det å klare det perfekte skiskytterløp i et OL er noe jeg aldri kommer til å glemme. Så er det jo selvfølgelig VM i Anterselva, hvor jeg tok sju medaljer, og VM i Holmenkollen i 2016. Jeg har faktisk ikke fått tid til å mimre skikkelig enda, men det får jeg nok mer enn tid til etter hvert, sier 32-åringen og smiler lurt.