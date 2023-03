Granerud vant Raw Air: – Det hadde jeg ikke trodd da jeg holdt på å svime av i Kollen

Halvor Egner Graneruds drømmesesong fortsetter. Søndag vant han Raw Air for første gang i karrieren. Det er første gang en norsk hopper vinner turneringen på herresiden.

Den ti dager lange duellen med Stefan Kraft ble avgjort i andreomgangen i Vikersund.

Kraft strakk seg til 235.5 meter i finalen. Dermed hadde Granerud en jobb å gjøre. Nordmannen leverte 219 meter, og ble dermed nummer to i søndagens renn.

Østerrikerens seiersmargin var på 7.6 poeng, dermed var Graneruds sammenlagtseier aldri truet.

– Det var veldig godt. Jeg har kjent litt på at Kraft har hoppet noe så grådig godt her. Jeg er stolt og glad over at jeg tok vare på ledelsen og står igjen som vinner, sier Granerud til TV 2, som vant sammenlagt med 18.2 poeng.

Halvor Egner Granerud vant Raw Air sammenlagt foran Stefan Kraft og Anze Lanisek. Foto: Geir Olsen

Nordmannen hadde en klar prioriteringsliste før søndagen i Vikersund.

– Det viktigste i dag var å vinne Raw Air. Det nest viktigste var verdenscupen sammenlagt. Det tredje viktigste var å vinne rennet. Jeg bommer litt i siste hoppet. Det er mikroirriterende.

Sammenlagtseieren gir Granerud en premie på 50 000 euro.

– Men det er helt rått å vinne hele greien. Det hadde jeg ikke trodd da jeg holdt på å svime av i Kollen, sier 26-åringen.

Asker-hopperen slet med sykdom i starten av turneringen.

Dobbel jubel

Tidligere søndag vant Granerud verdenscupen sammenlagt da det ble kjent at Dawid Kubacki ikke stilte til start i søndagens renn i Vikersund grunnet personlige årsaker.

Polakken var den eneste som hadde teoretisk mulighet til å ta igjen Granerud.

Robert Johansson ble nest beste nordmann i søndagens renn. Han ble nummer seks.

Daniel-André Tande (16), Johann André Forfang (22), Kristoffer Eriksen Sundal (26) Joachim Bjøreng (28) og Sondre Ringen (29) hoppet også i finaleomgangen.

Intens Kraft-duell

I førsteomgang vartet Kraft opp med 246.5 meter. Den lengden var ikke Granerud i nærheten av å matche, men fra én avsats lavere hoppet han 234 meter med vesentlig bedre stilkarakterer. Dermed ledet han med ni poeng før finaleomgangen.

– Det var en vill førsteomgang. Det føles nesten direkte helsefarlig når man får opp pulsen slik når man ser på, sa TV 2-ekspert Anniken Mork.

– Jeg var litt redd for at jeg skulle falle igjen, men det gikk bra, sa Kraft som fikk seg et skikkelig fall under lørdagens prøveomgang.

Fannemel tok farvel

Anders Fannemel klarte akkurat å kvalifisere seg for søndagens renn. I førsteomgang landet han på 198 meter, som holdt til en 32. plass og dessverre ingen finaleomgang.

Dette var hornindølen siste renn i verdenscupen. Han kan se tilbake på en stolt karriere som blant annet har inneholdt verdensrekord på 251.5 meter i Vikersund. Han har også vunnet tre individuelle verdenscuprenn og tatt VM-gull i laghopp.

I pausen av søndagens renn ble Fannemel hyllet på sletten.

Bendik Heggli spruter sjampis på Anders Fannemel i herrenes skiflygingsrenn. Foto: Geir Olsen / NTB Foto: Geir Olsen

– Det er stas å bli satt pris på. Jeg skulle gjerne hoppet litt bedre i dag, men det føles bra ut å gi seg med dette, sier Fannemel til TV 2.

– Det er spesielt å kunne avslutte karrieren her i Vikersund hvor jeg har hatt fine opplevelser, sier 31-åringen.