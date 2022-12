Granerud suveren i hoppukeåpningen – irritert på rennledelsen

Se monsterhoppene i videovinduet øverst!

Halvor Egner Granerud (26) svevde langt og lenge i lufta i åpningsrennet av den tysk-østerrikske hoppuka.

I Schattenbergbakken i Oberstdorf leverte Granerud to monsterhopp på 142,5 meter og 139 meter. Dermed knuste Asker-gutten konkurrentene og vant med totalt 312,4 poeng.

Det er hele 13,4 poeng foran polske Piotr Zyla som tok andreplassen. Landsmann Dawid Kubacki ble nummer tre.

GRATULASJON: Halvor Egner Granerud ble mottatt med store smil av mor Marit Egner og far Svein Granerud. Foto: Geir Olsen / NTB

– Jeg følte jeg viste en del følelser på sletta. Det ble svart, det var godt. Jeg er fornøyd og veldig stolt over det jeg får til. Jeg er best i alle hopp, sier Asker-gutten til Viaplay.

Irritert på rennledelsen

I første omgang var Granerud sist ut og måtte vente lenge på sin tur på grunn av vindforholdene, men under gode forhold hoppet han 142,5 meter og ledet foran Zyla med 4,6 poeng før finalen.

Bakkerekorden er på 143,5 meter satt av Sigurd Pettersen i 2003. Den klarte Granerud nesten å slå.

26-åringen hoppet i første omgang fra én avsats lavere fart enn de sterkeste konkurrentene. Det ble bestemt av landslagstrenerne med Alexander Stõckl i spissen, og viste seg å være et meget godt trekk.

Fartsreduksjonen ga Granerud mindre poengtrekk enn de andre.

– Jeg trodde et sekund at jeg hadde satt bakkerekord, men så gikk gleden over i irritasjon over at vi hadde for mye fart, sier Granerud i et intervju med Viasat om det første hoppet.

Han var irritert på de som arrangerer rennet.

– Det burde ikke være Alexander sin jobb å sørge for at jeg kan gå i morgen. Det er jeg litt skuffet over, sier Granerud.

Asker-gutten forteller til Viaplay at han fortsatt hadde for høy fart, selv om Stöckl tok grep.

– I første omgang gjorde han det beste hoppet denne sesongen. Jeg angrer nesten litt på at jeg ikke gikk ned to bommer, men jeg turte ikke. Det begynte å komme litt bakvind igjen, sier Stöckl til Viaplay.

NORSK JUBEL: Halvor Egner Granerud var enorm i første dag av hoppuka. Foto: Daniel Karmann

Enorm også i finalen

Også før de seks siste utøverne hoppet i finalen ble det et lengre opphold på grunn av vindforholdene. Da gjentok Stöckl og Granerud fartsreduksjonen, som viste seg igjen å være et smart grep

Da Granerud hoppet sist av alle leverte han igjen.

Asker-gutten hoppet 139 meter og tok en soleklar seier.

Dermed tok Asker-gutten sin 15. verdenscupseier. Torsdagens seier er den aller første 26-åringen tar i hoppuka i Schattenbergbakken.

JUBEL: Halvor Egner Granerud hoppet best av alle. Foto: Lisi Niesner / Reuters

Seieren er Norges 49. i et enkeltrenn i hoppuka. De to foregående tok Marius Lindvik i Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck i 2019/20-utgaven av konkurransen.

– Det er et svev for evigheten, ropte Viaplays kommentator Kasper Wikestad da Granerud landet i første omgang.

Svakt av de øvrige norske

Johann André Forfang ble nest beste norske. Han hadde ikke gode forhold i første omgang og endte på 122 meter og en foreløpig 21. plass. I finalen klatret han langt opp på resultatlista og endte som nummer 11.

Marius Lindvik hadde to hopp på henholdsvis 121 og 122 meter. Lindvik endte på en 17. plass.

Hoppukedebutant Kristoffer Eriksen Sundal fikk også hoppe to ganger i Schattenbergbakken hoppet godt i første omgang med 119 meter. I finalen hoppet han 117,5 meter langt og ble nummer 24.

Robert Johansson hadde ikke en særlig god dag. 113 meter i første omgang og 119 meter i finalen gjorde at Johansson endte som nummer 25.

Daniel André Tande landet på 120 meter i første omgang, men leverte svakt i finalen og hoppet kun 112 meter. Kongsberg-gutten endte på 27. plass.