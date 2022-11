Granerud på andreplass i sesongåpningen

Halvor Egner Granerud var i en fin utfordrerposisjon like bak Dawid Kubacki før finaleomgangen. Der leverte han et hopp på 133.5 meter som satte et kraftig press på hjemmehåpet. Polakken hoppet én meter kortere, men det holdt likevel til hjemmeseier.

Se Graneruds finalehopp i videovinduet øverst!

– Det er vel fortjent ut ifra helgens seks hopp. Jeg får til det jeg prøver på og får en litt mer stabil flight. Alt i alt er jeg kjempefornøyd, sier Granerud til Viaplay.

Johann André Forfang ble nest beste nordmann på niendeplass.

– Det var enormt oppløftende. Jeg har ikke hatt mange topp-ti-plasseringer de siste årene, sier Forfang.

Lindvik-fall etter kjempehopp

Marius Lindvik klinket til med et monsterhopp på 136.5 meter i finaleomgangen, men nordmannen klarte ikke å holde seg på beina. Unggutten fikk seg en trøkk, men så ut til å komme fra det uten skade. Fallet gjorde at Lindvik endte helt nede på 22. plass. Det var plassen bak Fredrik Villumstad.

Lindvik falt, men kom seg ut av bakken for egen maskin. Foto: KACPER PEMPEL

Robert Johansson leverte veldig svakt i førsteomgang, men et hopp på 131.5 meter i andreomgang gjorde at han klatret hele 15 (!) plasser til ellevteplass.

Kristoffer Eriksen Sundal fikk en god verdenscupdebut med 18. plass.

For Daniel-André Tande ble det en tung sesongåpning. Med den beskjedne lengden på 114 meter var han langt unna å kvalifisere seg for finaleomgangen.

Landslagstrener Alexander Stöckl var fornøyd med den norske prestasjonen.

– Vi kan være veldig fornøyd med seks mann i finalen og flere blant topp 15. Det var et fantastisk siste hopp av Lindvik, som dessverre ikke greide å stå. Jeg er glad for at det går bra med ham. Alt i alt en fin dag for oss.

(©NTB/TV 2)