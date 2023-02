Granerud-nedtur: – Det blir en parodi

Halvor Egner Granerud under førsteomgangen i Planica. Foto: JURE MAKOVEC

Etter en knalljevn førsteomgang hadde Halvor Egner Granerud et krevende utgangspunkt. Tiendeplass var en skuffelse, men trøsten var at det kun var 4.7 poeng opp til Stefan Kraft.

Nordmannen fikk tunge forhold også i sitt andre hopp og landet på 97.5 meter. Dermed var alle medaljemuligheter ute. Granerud ble nummer elleve.

– Han har ingen mulighet med de forholdene, sier NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

Granerud legger ikke skjul på at vinden ikke blåste hans vei.

– Det blir en parodi av et hopprenn. Det er synd at det blir sånn i et VM. Jeg er i hvert fall fornøyd med innsatsen min, sier Granerud til NRK.

Overfor TV 2 utdyper han frustrasjonen.

– Det er litt overraskende å føle at jeg leverer et godt hopprenn og blir nummer elleve, sier Granerud til TV 2.

Halvor Egner Granerud slet under tunge forhold i Planica. Foto: Heiko Junge

– Jeg får ikke gjort så mye med det. Det kjennes utrolig dødt ut. Hoppingen kjennes bra ut. Vinden kommer inn fra siden og jeg har vel ganske dårlige forhold i begge hoppene. Da blir det tungt og det blir et litt kjipt hopprenn.

Gullet gikk til polske Piotr Zyla som hoppet seg opp fra 13. plass til triumf. Andreas Wellinger tok sølv, mens lagkamerat Karl Geiger fikk bronse.

– Fryktelig god statistikk på å ha uflaks

Granerud, som leder verdenscupen sammenlagt, må dermed fortsette jakten på sitt første individuelle VM-gull.

– Jeg har en fryktelig god statistikk på å ha uflaks i mesterskap. Jeg håper at det skal gå min vei i storbakken. Jeg har vel enda til gode å ha noe flyt i VM, sier 26-åringen.

Normalbakken i Planica er ikke en bakke Granerud føler noe kjærlighet for.

– Den er fryktelig stusselig og kjedelig.

Johann André Forfang ble nest beste nordmann på tolvteplass. Kristoffer Eriksen Sundal ble nummer 22, mens Marius Lindvik kom på plassen bak.

Ukrainer med bakkerekord

Ukrainske Yevhen Marusiak kom seg akkurat med til finaleomgangen, men der viste han seg virkelig frem. 22-åringen klinket til med 103 meter under drømmeforhold og satte dermed ny bakkerekord. Piotr Zyla slo riktignok rekorden da han hoppet 105 meter senere i omgang.

Yevhen Marusiak viste seg frem med et nydelig hopp på 103 meter i normalbakken i Planica. Foto: JOE KLAMAR

– Jeg visste ikke en gang at det ble bakkerekord, men det føles veldig bra, sier han via tolk til NRK.

– Jeg hopper for folket i Ukraina og fred i verden.