Granerud hopper lengre etter endring: – Klart det er gunstig

MÅLES LIGGENDE: For å unngå berøring i intimsoner og for å hindre juks, ble hopperne i sommer første gang målt liggende. Her viser landslagstrener Thomas Lobben prosedyren med Kristoffer Eriksen Sundal. Foto: Per Tho Angell (TV 2)

Kroppsmålingen av skihoppere har i årevis vært en myteomspunnet affære. Høyde og skrittmål har dannet grunnlaget for hvor stor en hoppdress kan være.

Tidligere ble utøveren målt stående. Dette ble avskaffet av ulike årsaker. Mer om det senere.

Nå måles utøverne først liggende, deretter sittende. Differansen mellom de to målene utgjør den såkalte skrittlengden.

– Dette opplever vi som en mye mer rettferdig måte å måle på, sier Alexander Stöckl til TV 2.

Truseinnlegg og «løspeniser»

Frem til i fjor målte man høyden på hopperne stående.

– Det skjedde på samme måte som på helsestasjonen og i militæret, forklarer landslagstrener Thomas Lobben.

STÅENDE MÅLING: Thomas Lobben forklarer hvordan den gamle metoden var. Foto: Per Tho Angell

Det kontroversielle var måten man kom frem til skritt-lengden på.

– Før tok man et måleapparat med en slags vinkel, og førte den opp under scrotum. Og det var skrittmålet, forklarer han.

Og det var under denne målingen det oppsto mange rykter og myter. I hoppmiljøet verserer det historier om at utøvere stilte med ekstra store peniser i gummi for å få større dress.

For to år siden avslørte en finsk hopptrener at noen utøvere hadde lagt truseinnlegg og bind for å få lengre skritt.

I tillegg var det mange hoppere som følte det ofte ble pinlige og uverdige seanser der kontrollørene kunne komme i skade for å berøre intime kroppsdeler.

Granerud fikk bedre mål

Den nye målemetoden har ført til at noen utøvere kommer bedre ut enn andre.

– Jeg fikk bedre mål enn jeg hadde tidligere. Men det skulle ikke så mye til. For jeg fikk veldig mye dårligere mål da vi målte før fjorårssesongen, sier Halvor Egner Granerud til TV 2.

Det betyr i praksis at han har en større dress å fly med i år. Noe som er en medvirkende årsak til suksessen.

– Ja, det er en medvirkende årsak. Det lønner seg å ha gode mål, innrømmer Granerud.

Og får støtte av Magnus Brevig, som er sjef for Sports Science på landslaget.

– Ja, det er klart det er gunstig å ha større bæreflate. Da faller du saktere mot bakken, sier Brevig til TV 2.

Lindvik fikk mindre?

Magnus Brevig ønsker ikke å kommentere hvilke norske utøvere som kom dårligere ut av de nye målingene.

– Jeg kan dessverre ikke si noe om målene til enkeltutøvere.

Men etter det TV 2 erfarer var Marius Lindvik en av utøverne som fikk litt mindre dress etter de nye målemetodene.

– Jeg ønsker ikke å kommentere noe rundt dette, sier Lindvik høflig avvisende til TV 2.

Brevig sier likevel på generelt grunnlag at et dårlig mål kan spille negativt inn for en utøver.

– Ja, det tror jeg absolutt. Men så er det løperen og vår jobb å bli bedre på å tilpasse utstyret. Vår jobb er å overbevise utøveren om at selv om forutsetningene er dårligere, så skal vi sammen finne en måte å tilpasse utstyret bedre på, sier Brevig.

GOD FLYFLATE: Halvor Egner Granerud mener selv han har en liten fordel av å ha fått større hoppdress, og dermed større bæreflate å fly på gjennom lufta. Foto: CHRISTOF STACHE

Halvor Egner Granerud vil likevel ikke legge for stor vekt på at han i år har en meget konkurransedyktig hoppdress.

– Det er viktig, men langt fra den viktigste årsaken til at det går bra. Man hopper ikke langt bare med en stor dress. For to år siden vant jeg for eksempel mye med en dress med langt dårligere mål enn i år, sier han.

Under hoppuka får TV 2 være med hopplandslaget inn på det aller helligste, og hemmeligste rommet.

Et lass med medbragt utstyr stables opp på et møterom. Der sitter Thomas Lobben og Adrian Livelten og tilpasser målene på samtlige hoppdresser.

DRESS FOR SUKSESS: Adrian Livelten jobber til langt på natt med å sy og tilpasse hoppdressene til de norske hopperne. Under hoppuka får Halvor Egner Granerud ekstra oppmerksomhet. Foto: Rudi Jakobsen (TV 2)

Alexander Stöckl stikker hodet innom mens guttene rigger seg til.

Det er en helvetes jobb å sy en hoppdress. Alexander Stöckl

– Det skal tilpasses og justeres hver enkelt til den minste detalj. De som tror det er enkelt er velkommen å være med oss et døgn for å se hvor hardt våre folk jobber, sier Alexander Stöckl som mener gutta i det norske støtteapparatet får lite ære for den enorme jobben de gjør.

– Polen og Tyskland har dobbelt så mange som oss til å gjøre samme jobb, sier han.

– Frykter alltid disk

Marerittet er når en utøver diskes for at utstyret ikke er innenfor reglementet. Under verdenscuprennet i finske Kuusamo i desember opplevde Halvor Egner Granerud akkurat det.

Den gangen var det luftgjennomstrømmingen i stoffet som var for stor.

– Området han ble disket på var rundt armen. Det er et område der man tøyer og strekker stoffet mer enn andre steder. Det er veldig elastisk. Så da ble det litt for mye luft som slapp gjennom, forklarer Livelten.

PASSES PÅ: Støtteapparatet er tett på Granerud i avslutningen av hoppuka. Foto: Geir Olsen

Under hoppuka gjør de alt for å unngå samme tabben. Livelten passer godt på Granerud før hvert eneste hopp.

– Jeg har med en maskin der vi måler luftgjennomstrømmingen i bakken hver dag. Så jeg går over dressen, og kontrollerer så nøye jeg kan før hvert hopp, forklarer han.

Magnus Brevig forteller at man fort blir litt paranoid.

– Man frykter alltid en disk. For vi er åpen på at vi ønsker å være på grensen av regelverket, sier han.

Sammenligner med fotball

Likevel synes han det føles urettferdig at de norske hopperne får kritikk de gangene de blir disket.

Sist under nyttårshopprennet fikk Brevig mange meldinger fra sinte hoppinteresserte etter at han uttalte seg om disken av Marius Lindvik.

– Ja, det føles litt urettferdig. Jeg bruker egentlig å sammenligne det litt med fotball. Der har du også et regelverk, men også en dommer som dømmer, sier Brevig og utdyper.

– Det er ikke lov å holde i trøya, men vi ser likevel at noen gjør det. Noen ganger dømmer dommeren på det, andre ganger gjør han ikke det. Det kan også bli straffe, eller utvisning. Men det er en del av gamet. Sånn er det i hopping også.

Og ha en god tone med «dommeren» er også viktig.

– Den viktigste jobben vi gjør er å ha en god dialog med han som kontrollerer utstyret. Hvis vi er i tvil om noe, så spør vi heller om hans vurdering. Vi prøver å ligge i forkant.