Granerud etter fiaskoplassering: – Absurde svar

SLET I FAVORITTBAKKEN: Verdenscupvinneren hoppet kun 95 meter i søndagens renn i Lahti. Her fra rennet i Holmenkollen tidligere denne sesongen. Foto: Geir Olsen / NTB

Halvor Egner Granerud fikk det virkelig ikke til å stemme i søndagens renn i Lahti.

Verdenscuplederen var siste hopper ut i førsteomgang. Etter kanonhopp fra Kobayashi og Kraft valgte trenerne å gå ned på fart. Det ble en skikkelig helbom.

Kun 95 meter ble fasiten for Granerud. Det endte med en meget skuffende 46. plass.

– Jeg føler meg ganske sjanseløs i dag. Det er veldig surt. Jeg har hoppet hopprenn i det som er favorittbakken min og får en dag som i dag med helt absurde svar i hoppingen. Det blir rart, sier Granerud til Viaplay.

Rennet ble sterkt preget av mye venting og krevende vindforhold. Dermed besluttet juryen at det kun ble én tellende omgang i Finland.

– Jeg vet ikke hva slags forhold jeg har i konkurransehoppet. Jeg fikk et ganske kraftig vindkast i kvaliken. Det skuffer meg at de gjennomfører sånn. Det er en dag for overraskelser. Men det føles ekstremt surt. Det er kjedelig å være på denne siden, sier nordmannen.

Forfang beste norske - Østvold med ekkelt fall

Ryoyu Kobayashi vant rennet foran Stefan Kraft og Karl Geiger. Johann André Forfang ble beste nordmann på niendeplass. Kristoffer Eriksen Sundal ble nummer ti.

Verdenscupen avsluttes med skiflygning i Planica neste helg. Granerud har allerede sikret seg sammenlagtseieren.

– Jeg tror jeg har glemt det her når jeg sitter på bommen i Planica, sier Asker-hopperen.

I kvalifiseringen var det også mye vindtrøbbel. Norske Benjamin Østvold, som vant kontinentalcupen denne sesongen, falt og kom dermed ikke med i rennet.

Øvrige norske: 21) Robert Johansson 106,2 (115,5), 24) Daniel-André Tande 102,3 (110), 46) Halvor Egner Granerud 68,8 (95).