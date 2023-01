Granerud best i kvaliken – så kom han med stikk

Hoppukeleder Halvor Egner Granerud vant kvalifiseringen i Bischofshofen med et hopp på 137 meter.

– De gjør som i treningshoppingen og setter Granerud ned to avsatser målt mot de andre. Det er en tøff beslutning. Det er helt sikkert diskutert på forhånd, sier TV 2-kommentator Peder Mørtvedt.

Granerud kom med et lite stikk etter rennet.

– Jeg tenkte det var på tide. Jeg så at de sa at de passet på helsen til Kubacki i går, så det var hyggelig å være så privilegert at de bryr seg om hvor langt du hopper, for de har gitt blanke i det for min del tidligere i Hoppuka, sier Granerud til TV 2.

Sammenlagtlederen mener det var riktig fart.

– Hvis jeg treffer maks på farten, blir det veldig langt der også. Jeg synes det var riktig fart, så kunne vi hoppet litt bedre på slutten, sier 26-åringen.

ANDRE MANN: Polske Dawid Kubacki. Foto: Matthias Schrader / AP

Andremann i sammendraget, polske Dawid Kubacki, gjennomførte også et svært godt hopp. Men selv med 137,5 meter måtte Kubacki se seg slått av nordmannen. Han endte som nummer to, 4,4 poeng bak Granerud.

– Dagens kvalifisering gir bra utgangspunkt før duellene i morgen. Det er bra Kubacki hopper nesten samtidig i morgen, for i Innsbruck var det ganske ulike forhold, fortsetter TV 2-kommentatoren.

Når bare fredagens renn gjenstår, leder 26-åringen med 23,3 poeng ned til polske Kubacki.

– Det er fint. Det er spesielt godt å vinne med et hopp jeg ikke var superhappy med, men det var godt nok til å vinne, så det var bra, sier Granerud etter torsdagens kvalifisering.

LEDER SAMMENLAGT: Halvor Egner Granerud kan vinne Hoppuka fredag. Foto: Geir Olsen / NTB

Nest beste nordmann var Johann André Forfang på 15. plass, mens Robert Johansson fulgte tre plasser bak. Marius Lindvik kom på 26. plass.

Anders Jacobsen er den forrige norske vinneren av Hoppuka fra 2006/07-sesongen.