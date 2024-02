Gnisten forsvant: – Måtte ta meg selv i nakkeskinnet

VM i skiskyting ser du på TV 2 Direkte og TV 2 Play fra tirsdag klokken 16.00.

– Det går kjempebra. I dag våknet jeg og smilte fra øre til øre. Jeg skal gå VM!



Marit Ishol Skogan smiler og ler på skiskytterlandslagets pressetreff i Nove Mesto, dagen før hun VM-debuterer på normaldistansen.

Oppladningen har ikke vært som ønsket med sykdom som har stoppet henne i åpningsuken.

– Jeg har fått en rolig start, men fått samlet overskudd, sier hun.



– Det er helt rått. Jeg går bare og smiler, for det er så rått.



FORNØYD: Marit Ishol Skogan før VM-starten. Foto: Heiko Junge

Tøff overgang

Men denne vinteren har hatt en bratt læringskurve for Ishol Skogan.

I fjor fikk hun ikke engang gå IBU-cup (nest øverste nivå), mens i år har 25-åringen vært fast inventar i verdenscupen, og har i debutsesongen innkassert en individuell tredjeplass, en stafettseier og flere topp 10-plasseringer.

Gode resultater, men:

– Det har vært en tøff overgang, jeg må si det, sa Ishol Skogan til TV 2 på pressetreffet på Lygna før avreise til VM.

– Konkurransene kommer så hyppig og det er noe hver helg. Man rekker ikke å lande før man plutselig er på en ny plass, ny stadion og så har man alltid en forventning om hvordan det skal gå. Det blir veldig intensivt i de ukene.

TAR LADEGREP: Marit Ishol Skogan vil skyte med skarpt i VM. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Fant seg selv

Skiskytterne startet nyåret i Oberhof hvor det deretter gikk slag i slag med konkurranser i både Ruhpolding og Anterselva de følgende ukene.

– Man kan jo ikke forvente all verden det første året, men det jeg i hvert fall forventer av meg selv er at jeg står på startstreken og gleder meg til å gå skirenn. Da jeg kjente at den gnisten var litt borte da måtte jeg ta meg selv i nakkeskinnet og si «hallo, det er en grunn til at jeg driver med dette». For jeg synes jo egentlig det er veldig morsomt, forklarer Ishol Skogan.

Dermed smakte det godt med en liten friperiode før avreise til VM.

– Jeg føler meg litt mer som meg selv igjen, ler 25-åringen før hun fortsetter:

FOKUSERT: Marit Ishol Skogan før VM-debuten på normaldistansen. Foto: Heiko Junge

– Det har vært tungt mentalt, så det å få et lite avbrekk og gjøre litt andre ting det har gjort susen. Jeg har trengt å bare koble av og ikke alltid se mot neste verdenscuprenn og konkurranse. Bare glemme det litt og lade batteriene.

Klar for VM-debuten

Selv om hun var syk til sprinten, og dermed ikke fikk gå jaktstarten, har hun fått følt på VM-stemningen.

– Jeg har trent mye alene, men søndag var jeg så smart at jeg sneik meg inn i løypa under innskytinga for å kjenne litt på publikumet. Jeg hadde heiagjeng i bakkene og tenkte at «nå går jeg skirenn, nå går jeg for gull»!

Onsdag går hun faktisk skirenn. I VM.