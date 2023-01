Gjør endringer på stafettlaget – TV 2s eksperter uenige om valget

Herrenes stafett ser du på TV 2 Direkte og Play fra kl.14.00!

Skiskytterherrene gjør som i Kontiolahti og bytter ankermann.

Spurtsterke Vetle Sjåstad Christiansen har hatt stor suksess på en siste etappe for Norge, som da han sikret OL-gull i Beijing.

På fredagens stafett er Sjåstad Christiansen, som har vært Norges foretrukne ankermann, flyttet til tredje etappe.

Johannes Thingnes Bø går den siste etappen. Sturla Holm Lægreid den første, mens Tarjei Bø går den andre etappen.

STAFETTGULL: Vetle Sjåstad Christiansen gikk første etappe for Norge på stafetten under verdenscupen i Kontiolahti. Sammen med Sturla Holm Lægreid, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø tok han gull. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Jeg tror det er et bra valg. Dette er ikke den siste stafetten før VM, og på den siste stafetten kjører de nesten alltid VM-laget. Jeg tror de fortsatt tester Johannes på en sisteetappe, men så har vi Vetle som er på gang nå. Begge er et godt valg, mener TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

Northug overrasket over valget

Etter endringene på laget i Kontiolahti var Vetle Sjåstad Christiansen tilbake som ankermann i Hochfilzen i desember. Der ble det sprekk på stående skyting.

Men på 20 kilometeren i Ruhpolding tidligere i uken, viste Sjåstad Christiansen at skyteformen er tilbake med 19 av 20 treff.

TV 2 ekspert Petter Northug er overrasket over at Sjåstad Christiansen ikke blir valgt til dagens sisteetappe.

– Jeg hadde nok drillet Vetle på den siste etappen. Jeg føler han er skapt for det, og at Johannes er en veldig trygg utøver å ha på tredje etappe. Så jeg var litt overrasket over at de ikke kjører motsatt, sier Northug.

– Helt åpent før VM

Norge har valgt ulike varianter på stafettlaget denne sesongen. Bjørndalen tror det fremdeles er åpent hvem som går den siste etappen i VM om en knapp måned.

– Vetle har ikke vært god nok på stående, derfor blir han satt ned på en tredjeetappe. Men nå er Vetle på gang. Jeg tror han trenger å få en god opplevelse på stafett og får han det tror jeg han blir flyttet ned igjen på siste etappe, sier Bjørndalen og påpeker:

– Det er helt åpent før VM. Det er ikke bestemt at Johannes skal gå den siste etappen. Det er min følelse, men man vet jo aldri. Det er 50/50 akkurat i dag.