Gikk på trynet - tok gull likevel: – Jeg tenkte det gikk til helvete

Saken oppdateres!

Den norske 20-åringen var VMs aller heteste gullkandidat. Og kombinert-esset levde opp til forventingene etter hoppingen. Men så startet dramatikken.

Seks minutter ut i langrennsdelen mistet Westvold Hansen balansen i en sving og falt. Storfavoritten kom seg rimelig raskt på beina igjen, men plutselig hadde motstanderne en sjelden sjanse.

Lagvenninne Ida Marie Hagen yppet seg og var på et punkt kun litt over ti sekunder bak. Men Westvold Hansen fant tilbake til rytmen og kunne likevel gå inn til gull. Dermed gjentok hun triumfen fra forrige VM.

– Det har vært en veldig, veldig tøff dag om jeg skal være ærlig. Men jeg er veldig glad og lettet nå, sier gullvinneren til TV 2.

– Neste gang skal jeg holde meg på beina. Det var en fryktelig dum dag å tryne på. Men jeg syns jeg løste det fint.

Den enorme favoritten innrømmer at gullforventningene gjorde henne veldig nervøs.

– Jeg våknet opp i morges og det var nesten jeg holdt på å kaste opp, forteller hun til NRK.

Fallet gjorde henne ikke mindre nervøs.

– Da tenkte jeg: «Det her går til helvete.» Det måtte skje i dag det der. Jeg var stiv og det var mye nerver. Jeg aner ikke hva som skjer. Det går ekstremt fort.

Gulljakten kostet dyrt for Ida Marie Hagen som endte på en sur fjerdeplass. Tyske Nathalie Armbruster tok sølvet 11.5 sekunder bak Westvold Hansen. Bronsen gikk til Haruka Kasai fra Japan.

– Jeg er ganske skuffet, men samtidig veldig fornøyd. Jeg prøvde å gå for gullet i dag, men jeg ble så stiv. Det gikk ikke i det hele tatt. Det er surt når jeg var så nær. Jeg må prøve for jeg vil jo bli best her i verden, sier Hagen til TV 2.

Marte Leinan Lund gikk seg opp til åttendeplass, mens søsteren Mari Leinan Lund, som falt i hoppbakken, endte på 20. plass. Mille Marie Hagen ble nummer 24.

Var lettet etter hoppingen

Seiersmaskinen var i ledelsen etter hoppdelen, men det kunne gått annerledes. 20-åringen måtte vente lenge på toppen grunnet vindforhold, men holdt nervene under kontroll. Hoppet på 91 meter holdt til ledelse og storfavoritten gikk ut 20 sekunder foran Nathalie Armbruster.

– Akkurat nå skal jeg innrømme at jeg er veldig lettet, sa Hansen til NRK.

– Jeg så på toppen at det begynte å bli tungt over kulen der. Men jeg gjorde jobben bra.