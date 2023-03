Gikk på badet og gråt da nyheten kom

HOLMENKOLLEN (TV 2): Det ble følelsesladet for flere av skiskyttergutta da Marte Olsbu Røiseland informerte om at Kollen-rennene blir hennes siste.

– Myk som jeg er så felte jeg en tåre og det er jeg ikke redd for å fortelle om, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

Marte Olsbu Røiseland informerte lagkameratene i skiskytterlandslaget mandag kveld om at hun legger opp etter helgen i Holmenkollen.

Da nyheten kom, måtte Sjåstad Christiansen rett og slett trekke seg litt tilbake på badet. Han kjenner Røiseland fra de var juniorer og de to har opplevd store ting sammen.

LEGGER OPP: Marte Olsbu Røiseland legger opp etter verdenscuphelgen i Holmenkollen. Foto: Rodrigo Freitas

– Jeg måtte ta meg to minutter. Jeg ble veldig rørt på måten hun tok det på. Nei... det var en trist dag for norsk skiskyting dette her, sier Sjåstad Christiansen og legger til:

– Marte har vært et forbilde på mye innad skiskyting, men også den typen hun er privat. Hun er en herlig jente, rett og lett.

Thingnes Bø: – Dronningen

Johannes Thingnes Bø omtaler i likhet med Sjåstad Christiansen nyheten som trist og hyller lagvenninnen.

– Hun har rett og slett vært dronningen i det norske landslagssystemet. En fantastisk utøver som vi alle har sett opp til i måten hun har vært selvstendig på og har tatt egne valg for å bli best mulig. Det hun har fått ut av det talentet hun hadde står det stor respekt av, sier Thingnes Bø.

– Hva husker du best med Marte og hennes karriere?

VM-GULL: Marte Olsbu Røiseland og Johannes Thingnes Bø vant parstafetten i VM i skiskyting 2023 i Oberhof. Foto: Javad Parsa

– Det er jo derfor jeg synes dette er så trist, for hun har jo gitt meg mange gull på singel- og miksstafetter, ler Thingnes Bø før han fortsetter:

– Hun har virkelig hatt en enorm karriere, og hun kan tre av med et smil om munnen og vite at det hun har fått til står det stor respekt av. Det står i historiebøkene til evig tid.

Limet i skiskytterfamilien

Også Sturla Holm Lægreid hadde vanskeligheter med å holde tårene tilbake da han vitnet Røiselands møte med pressen tirsdag morgen.

– Det var en rørende pressekonferanse, men vi ønsker henne bare alt godt. Hun vil alltid være en del av skiskytterfamilien.

Lægreid beskriver Røiseland som limet mellom de mannlige og norske skiskytterne.

– Hun er alltid blid og bidrar med god stemning. Det å ha henne med på tur er bare helt topp. Når Marte drar, mister vi et smilefjes i gruppen, kan du si. Det er det hun først og fremst vil bli husket for, i tillegg til at hun har vært en fantastisk idrettsutøver, sier Lægreid.

– Marte er en alle på en måte kan se opp til, uansett idrett og spesielt i vår idrett. Hun er helt rå, og er kanskje en av de beste med å få ut sitt beste når det gjelder som mest. Det er vel kanskje den vanskeligste egenskapen i toppidretten, sier Tarjei Bø.

I tillegg til å være en idrettskvinne med et smittende humør, trekker eldstebror Bø frem Røiselands imponerende konkurranseinstinkt.

– Det er ikke mange banneord som kommer fra Froland, men jeg har hørt henne melde litt hun òg når det går dårlig, smiler Bø og utdyper:

– Hun er en ekte vinner og konkurransemenneske. En fantastisk hyggelig dame som viser at det går an å være snill, bry seg om alle andre samtidig som du er en vinnermaskin.