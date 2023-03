Fyrer løs etter utsettelse: – Jeg håpet inderlig at det var siste gang

Raw Air på Lillehammer ble utsatt i over en halvtime. Det utløste kritikk fra Norges sportssjef Clas Brede Bråthen.

Kvinnenes TV 2 Direkte-sendte Raw Air-konkurranse på Lillehammer ble utsatt i over en halvtime mandag ettermiddag.

Bakken var ikke klar etter at det hadde kommet snø.

Starten gikk like etter klokken 17.00.

Norges sportssjef Clas Brede Bråthen er kritisk til arrangøren.

– Jeg har i hvert fall sett på værmeldingen at det kommer snø et par dager, og dette skulle man vært forberedt på, sier han til TV 2.

– Det har skjedd før, og jeg håpet inderlig at det var siste gang jeg måtte stå og forklare for hoppfamilien og beklage det som hadde skjedd. Det var det ikke. Nå skjer det igjen, og det er synd at læringskurven er så flat, fortsetter sportssjefen.

Renndirektør Chika Yoshida var diplomatisk da hun kommenterte forsinkelsen på TV 2s sending.

– Det ville ha vært fint å ha flere (til å tråkke bakken). Ikke skuffet, men vi skulle selvsagt ønsket av vi kunne startet på tid.

Arrangør og leder for Lillehammer Olympiapark, Per Olav Andersen, tar selvkritikk. Han forteller at det var tre tråkkere som manglet.

– Vi har nok undervurdert behovet for tråkkere, sier Andersen til TV 2.

– Det er alltid utfordringer å ha nok tråkkere, for det er en fysisk krevende jobb og du må ha skiferdigheter. Vi hadde en god gjennomføring med trening og prøveomgang for damene og tråkket mye med maskin, men jo mer snø, jo løsere blir det, så vi har vært for trege med å få ut nok tråkkere, sier arrangøren.

TV 2s hoppekspert Marius Huse støtter Bråthens kritikk, og mener at snøværet var lett å forutse.

– Det er ingen tvil om at dette var spådd, i mer eller mindre grad. Man burde absolutt vært forberedt på det. Jeg er kanskje ikke helt enig med Clas Brede i at det er et «lett snødrev», men når man ser hvor mange som tråkker i bakken, så skulle det i hvert fall ha vært det dobbelte.

– Dette handler om sikkerhet. Det er derfor det er utsatt.