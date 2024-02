Full kjæresteforvirring: «Dere driver ikke og kødder dere to?!»

Det var i fjor at Karoline Knotten (29) kunne fortelle at hun hadde funnet kjærligheten med den tyske skiskytteren Philipp Nawrath (30).

Forholdet mellom de to skiskytterne fikk naturligvis også oppmerksomhet i Nawraths hjemland, men det var et problem da det tyske sportsnettstedet Sport1 skulle omtale det nye paret 14. desember i fjor.

«Skiskytingen har et nytt stjernepar!» stod det i tittelen til artikkelen om Knotten og Nawrath.



Bildet som var brukt var derimot av Knottens lagvenninne Juni Arnekleiv.

FEIL DAME: «Philipp Nawraths nye frue, Karoline Knotten» stod det under et bilde av Juni Arnekleiv i den tyske lokalavisen.

– «Phil» sendte meg bildet for noen måneder siden. Det var den lokale avisen hans som startet det først, og han var ikke veldig fornøyd, sier Knotten og ler når TV 2 viser henne utklippet av artikkelen i lokalavisen etter miksstafetten i Nove Mesto.

– Hva tenkte du?



– Jeg tenkte at det ikke er alle som gjør gode journalistjobber. Jeg ville jo kanskje tenkt, og det er vel dere enig i, at du googler «hvordan ser hun ut?» før du velger et bilde, sier Knotten latterfullt.



Skapte full forvirring

Knotten forteller at også Arnekleiv fort ble gjort oppmerksom på artikkelen. Det skapte rett og slett forvirring i skiskyttermiljøet.

Arnekleiv hadde mottatt en melding fra Sverre Olsbu Røiseland, som er trener for det tyske kvinnelandslaget.

SKISKYTTERPAR: Karoline Knotten har funnet lykken med tyske Philipp Nawrath. Foto: Michael Allen / TV 2

– Han sendte henne en sak og spurte «har du noe å fortelle?», «dere driver ikke og kødder dere to?!», forteller Knotten og ler.

– Men det er bare dårlig journalistikk, egentlig. Hva skal man si?

Det er kjæresten enig i.

FULGTE MED: Karoline Knotten fulgte med på lagkamerat Johannes Thingnes Bø, men hadde nok et øye på kjæresten Philip Nawrath også. Foto: Michael Allen / TV 2

– Det første jeg tenkte da jeg så det var at de hadde gjort en feil. Men til syvende og sist har det ikke noe å si, eller det betyr noe selvsagt, men jeg vet, etter 16 år i sporten, at noen aviser ikke jobber så nøye. Da skjer det feil, sier Nawrath til TV 2.



Skryter av kjæresten

Tyskland og Nawrath endte på femteplass i onsdagens miksstafett. Norge tok sølv etter at Knotten leverte plettfri skyting på sin etappe.

MIKSSTAFETT: Tarjei Bø, Ingrid Tandrevold, Karoline Knotten og Johannes Thingnes Bø jubler for VM-sølv. Foto: Michael Allen / TV 2

– Skytingen er der den skal være, og jeg har følt det den siste uka at den har jeg kontroll på. Veldig deilig å skyte godt når jeg må det, for jeg har ikke følt meg pigg i løypa, sier Knotten til TV 2.

Hun får skryt av kjæresten etter sølvet.

– Det var veldig bra, meget bra faktisk. På skytebanen var hun fantastisk. Hun fant riktig fokus og mestret det perfekt, sier Nawrath med et smil.



Ikke mye tid sammen i VM

Mellom verdenscuprunden i Anterselva og VM hadde Knotten og Nawrath en uke sammen i Tyskland.

Det gjorde godt, for under VM blir det ikke mye tid til kvalitetstid.

TOK UT ALT: Karoline Knotten gikk en strålende etappe på miksstafetten, men var tydelig sliten etter det utfordrende føret i Nove Mesto. Foto: Michael Allen / TV 2

– Vi prøvde for eksempel å gå en tur sammen på mandag, men det gikk jo ikke. Jeg hadde møte, han hadde møte. Så skal vi jogge oss en tur, så passer det ikke, sier Knotten og utdyper:

– Og så er det smitte og alt sånn, sånn at vi ender opp med å bare ringe hverandre på telefon. Så da kunne jo han like godt vært hjemme. Så selv om han er her, er det ikke alltid vi sees på en måte. Så jeg forventer jo ikke å se ham så veldig mye i løpet av disse to ukene her, men han skal være med til Lillehammer etter VM.

Det gleder Nawrath seg til.

– Vi får mye mer tid sammen etter VM og får tilbrakt masse tid sammen da, så det blir fint, sier tyskeren med et smil.