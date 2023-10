Frida Karlsson avslører: Har fått førerkortet inndratt

Langrennsstjernen Frida Karlsson totalvraket bilen i en ulykke tidligere i år. Det har ført til at hun nå har fått førerkortet inndratt i to måneder.

Det sier den svenske skiyndlingen i intervjuer med Aftonbladet og Expressen mandag.

DRAMATISK: Frida Karlsson er uten lappen en stund. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

TV 2 har tidligere skrevet om ulykken. Den skjedde bare uker før VM i Planica.

Hendelsen valgte det svenske skiesset å holde tett om helt til sesongen var ferdig.

– Du ble ganske sjokkert i lang tid etter det. Det står høyt på listen over de skumleste tingene jeg har vært gjennom. Lenge etterpå var jeg hysterisk og lettskremt, fortalte Karlsson til Expressen.



Avisen har nå fått tilgang til og siterer beslutningen om å frata Karlsson førerkortet.

Expressen skriver at langrennsstjernen har fått skriftlig meddelt at det «av dokumentene i saken fremgår at du ikke overholdt høyreregelen i et kryss, noe som forårsaket en kollisjon med et annet kjøretøy».

Brevet om tap av førerkort fikk Karlsson da hun kom hjem fra høydeleir i italienske Livigno for en tid siden.

Det gikk dermed lang tid fra ulykken fant sted til beslutningen forelå.

På spørsmål om hun aksepterer straffen, sier Karlsson til Expressen:

– Ja, det gjør jeg. Jeg får stå i dette, og jeg har nok fortjent det.