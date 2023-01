Freser mot kritikerne: – Det driter jeg i

Se hoppuka på TV 2

Marius Lindvik fikk en helsvart dag da han ble disket i nyttårsrennet i Garmisch. Hopperen var såpass skuffet at han ikke orket å snakke med media før tirsdagens TV 2-sendte kvalifisering i Innsbruck.

Nå slår landslagstrener Alexander Stöckl kraftig tilbake mot de som mener at Norge ikke har kontroll på utstyret.

– Den evige diskusjonen rundt rettferdighet kan vi bare glemme. Denne idretten er så rettferdig som den kan være. Det bråket som lages fra folk rundt, det driter jeg i, sier Stöckl til TV 2.

– Jeg kan ikke bry meg om det. Det er en helvetes jobb å lage de hoppdressene. Det tar ekstremt mye tid å tilpasse. Hvis noen mener dette kan løses mye bedre, så bli med en dag eller bli med i 24 timer.

Marius Lindvik og Robert Johansson under ankomst på hotellet i Innsbruck. Førstnevnte var fortsatt veldig skuffet etter utstyrsdisken i nyttårsrennet. Foto: Geir Olsen / NTB

Norge-treneren mener at hans team gjør absolutt alt de kan for å unngå at utøverne hopper med for store dresser.

– Selvfølgelig er det bittert når man blir disket. Vi ser at andre land hopper med dresser som er helt på limit. Da må man pushe grenser. Sånn er gamet.

– Så du er lei av juksebeskyldninger?

– Ja, veldig.

Positiv til endring

Foran årets sesong blir hoppdressene målt på en annen måte enn tidligere. Veldig kort fortalt betyr det at utøverne nå ligger på en benk istedenfor at testen utføres stående. Det er Stöckl meget positiv til.

– Vår opplevelse er at den metoden er mye mer rettferdig. Det er umulig å jukse, samtidig som den ikke er like krevende for kontrolløren. Så den er vi egentlig veldig fornøyd med.

Treneren har også forståelse for at det ikke er like enkelt for alle å skjønne hvor stor betydning de små marginene har i hoppsporten.

Alexander Stöckl og Halvor Egner Granerud utenfor hotellet i Innsbruck i forbindelse med den tysk/østerrikske hoppuka. Foto: Geir Olsen / NTB

– Det er ekstremt marginalt. Det har så mye å si hvordan en dress er for en utøver. Det er et stoff som er på en kropp, så det å måle hver eneste centimeter er ekstremt krevende både for oss og kontrollørene.

– Han prøver å være så rettferdig som mulig, men det er fortsatt en subjektiv måling. Har man en god dialog, så har man færre disker.

Og nettopp det mener Stöckl at Norge nå har.

– Vi ser at antall disk har gått betydelig ned for vår del, det er fordi vi har en mye bedre dialog nå. Det kan vi takke vår dress-syer for.

– Både kontrolløren og vi prøver å komme oss gjennom uten disk. Han prøver å være rettferdig, samtidig som vi prøver å pushe grenser.

Se det utrolige vinnersvevet

– Det er lange netter

Suksesstreneren innrømmer samtidig at Norges støtteapparat er såpass lite, at det er umulig å ha hundre prosent kontroll på samtlige av de norske utøvernes dresser.

– En dress kan være på limit. Vi har begrenset kapasitet. Vi er de som reiser med færrest i støtteapparatet av de store nasjonene vi kjemper mot. Vi er halvparten av både Tyskland, Polen og Østerrike, mener Stöckl.

Og det skal ikke stå på arbeidsinnsatsen.

– Det er lange netter. De sitter og syr og tilpasser hver kveld etter konkurranse frem til klokken to-tre på natten.

For sammenlagtleder Halvor Egner Granerud, som leder med 26.8 poeng foran Dawid Kubacki, er det ekstremt viktig at alt er på stell med dressen.

– Der skal vi være hundre prosent på, avslutter Stöckl.

Halvor Egner Granerud t.v. gratuleres av Norges landslagstrener Alexander Stöckl etter at han vant nyttårshopprennet i Olympiabakken i Garmisch-Partenkirchen under den tysk/østerrikske hoppuka. Foto: Geir Olsen / NTB

Se de to de siste rennene i hoppuka på TV 2