Freser: – Det er helt latterlig

VM i skiskyting ser du på TV 2 Direkte og TV 2 Play.



De norske skiskytterherrene har tatt med seg dominansen fra verdenscupen inn i VM i Nove Mesto.

Sturla Holm Lægreid og Johannes Thingnes Bø stakk av med gullmedaljene på henholdsvis sprinten og jaktstarten.

Samtlige av de andre medaljene gikk også til det norske laget, og på søndag var det seks nordmenn blant de åtte første.

HERJER: Sturla Holm Lægreid, Johannes Thingnes Bø og de norske herrene. Foto: Michael Allen / TV 2

Sveriges landslagstrener Johannes Lukas slår alarm etter den norske dominansen.

– Det er ikke bra for sporten, det er vi alle enige om, sier han til Expressen.

Ettersom Norge har fem utøvere topp 15 i verdenscupen, så var man sikret fem startplasser på VM-øvelsene.

Samtidig var Norge tittelforsvarer på øvelsene, og kunne derfor stille med seks til start.

Sverige-sjefen ønsker dog at reglene skal endres.

– En øvrig grense på fire utøvere, med muligheten for fem dersom man har den regjerende verdensmesteren, er trenerens forslag.

ØNSKER ENDRING: Johannes Lukas sier det er opp til IBU å bestemme, men ønsker en endring av reglene. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Reagerer: – Synes jeg er helt latterlig

Forslaget faller ikke i god jord hos Johannes Dale-Skjevdal (26).

– Hva tenker du om forslaget til Lukas?



– Det ler jeg av. Jeg synes det er et helt latterlig forslag, svarer han til TV 2.

26-åringen forstår at den norske dominansen frustrerer Sveriges tyske sjef, men kommer med en klar kontramelding.

– Jeg merker at jeg blir litt irritert. Vi har tre-fire utøvere hjemme som ikke får gå VM – som alle kunne kjempet om medaljer. De burde prøve å sette seg inn i deres situasjon, sier han, og trekker frem Vebjørn Sørum som et eksempel.

KLAR TALE: 26-åringen liker ikke Lukas sitt forslag. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Dale-Skjevdal poengterer at reglene er like for alle nasjoner, og at det norske laget har fått plassene gjennom gode sportslige prestasjoner.



– Det er ikke opp til oss å gjøre det dårlig, det er de som må heve seg, avslutter han.

Thingnes Bø: – Kan ikke skylde på oss



Søndagens gullvinner Thingnes Bø har forståelse for frustrasjonen til den svenske leiren, men mener at det ikke er noe i veien med regelverket.



– Slik reglene er nå, så er vi veldig gode på å fylle kvoten. De kan ikke skylde på oss, og må heller fokusere på å heve seg. De er for gode til det, og har utøvere som kan kjempe mot oss i toppen, sier den norske stjernen til TV 2.

SVARER: Johannes Thingnes Bø ser ikke problemet med IBUs regelverk. Foto: Michael Allen / TV 2

Han trekker fram Sebastian Samuelsson som en mann som kan stikke av med medaljer når han er i form.

Samuelsson selv ser imidlertid ikke på den norske dominansen som et problem for idretten.



– Jeg vil ikke si at det er dårlig, men det er mange nordmenn i toppen. De gjør en god jobb. Jeg er ikke urolig på sportens vegne, og ønsker bare å slå dem, sier han til Expressen.

KLAR FOR KAMP: Sebastian Samuelsson deler ikke sjefens bekymring. Foto: Marte Christensen / TV 2

Vetle Sjåstad Christiansen mener også at svenskene må fokusere på seg selv.

– Jeg mener det hadde vært for dumt om en av verdens beste skiskyttere ikke fikk gå på grunn av at nasjonen er for god. Da får heller svenskene ta seg sammen i treningsarbeidet, sier mannen med to bronsemedaljer.

Men Samuelsson og resten av det svenske laget har muligheten til å slå tilbake under normaldistansen onsdag.

Den ser du fra kl. 16.00 på TV 2 Direkte og TV 2 Play!