Fornøyde stjerner etter uttalelse fra lovutvalget – dette svarer Skiforbundet

Norges Skiforbund sendte saken om utøvernes bilderettigheter videre til lovutvalget Norges idrettsforbund (NIF) tidligere i høst.

Etter et møte for få dager siden, har NIF sett på saken: De kommer til samme vurdering som Skiforbundets lovutvalg gjorde i november 2022 – at utøverne eier egne bilderettigheter.

Samtidig står det at utøvernes eiendomsrett til egne bilderettigheter ikke er total, men at den er «begrenset av NIFs regelverk og særforbundets rammer».



De norske alpinistene og langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo engasjerte advokaten Pål Kleven i fjor, da utøverne mener at dagens landslagskontrakter må endres.

– Det fremstår som klart for lovutvalget at utøvernes eiendomsrett til eget navn, signatur og bilde i NIFs lov § 14-4 (4) påvirker innholdet i, og rekkevidden av, organisasjonsleddets rettigheter etter NIFs lov § 14-4 (1) og (2), uttaler lovutvalget til NIF.



Bilderettighetskonflikten Sakskomplekset strekker seg flere år tilbake i tid, og omhandler spørsmålet om i hvor stor grad utøverne har rett på egne markedsrettigheter, også kalt bilderettigheter. Advokat Pål Kleven har representert alpinistene og langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo gjennom prosessen. Mot slutten av 2022 ga Norges Skiforbunds lovutvalg utøverne og Kleven medhold i alle anførsler. Lovutvalget slo fast at utøverne plikter å overføre en andel av sine bilderettigheter til forbundet, men at de sammen må finne ut av hva som er en rimelig andel. Nå ligger saken hos Idrettsforbundet (NIF) som skal «vurdere nødvendige tolkningsspørsmål knyttet til markedsbestemmelsene i NIFs lov». Enn så lenge kjører alpinistene fra den gamle løperavtalen fra 2021. Etter det TV 2 erfarer har alpinistene disse to kravene til Skiforbundet om ny avtale. – At en ny landslagsavtale skal være i henhold til lovutvalgets avgjørelse fra 2022; det vil si at det klart og tydelig fremgår at det er utøverne som eier sine egne bilderettigheter. – Alpinistene ønsker en konkret bestemmelse som sier hvor stor andel av rettighetene Norges Skiforbund kan videreselge til sine sponsorer. Det har stormet rundt Braathen etter at han stilte opp i en reklamekampanje han ikke hadde tillatelse til. 23-åringen opplyste via sin far Bjørn Braathen han er innstilt på å betale boten han fikk av skiforbundet.

– Vi konstaterer at NIFs lovutvalg bekrefter det utøverne har hevdet hele tiden, og som også Skiforbundets eget lovutvalg har konkludert med, nemlig at utøverne eier sine egne «image rights» og at Skiforbundets bruk av disse rettighetene derfor må avtales nærmere mellom partene, sier advokat Pål Kleven til TV 2.

REPRESENTERER UTØVERNE: Pål Kleven. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– Vi forventer at Skiforbundet nå er sitt ansvar bevisst og tar et initiativ overfor utøverne for å rette opp i alt dette, sier Kleven.

Dette svarer Skiforbundet

Mandag kveld har Skiforbundet sluppet en uttalelse:

– Det har vært hevdet at Skiforbundets landslagsavtale kan være i strid med NIFs lov. Uttalelsen fra NIFs lovutvalg gir, etter Skiforbundets syn, ikke støtte til en slik konklusjon, skriver forbundet i uttalelsen.

Norges Skiforbund skriver at prosessen med å inngå avtaler ikke er regulert i NIFs lov.

– I dag innhentes samtykke gjennom landslagsavtalen når utøver aksepterer og signerer denne før sesongstart. En begrensning kan det allikevel være i NIFs lov: Som en tilleggskommentar bemerker lovutvalget at NIF eller andre organisasjonsledd trolig ikke ensidig kan betinge seg en overdragelse av eiendomsrett eller bruksrett i et slikt omfang at utgangspunktet om utøveres Image Rights i realiteten reverseres, skriver Skiforbundet.



Forbundet skriver videre at de tar utøvernes misnøye på alvor.

– Tillitsfull og åpen dialog mellom alle involverte blir ikke mindre viktig etter at uttalelsen fra NIFs lovutvalg nå er klar, og utvalget som skal se på fremtidige løsninger får en sentral rolle fremover, står det videre i uttalelsen fra Norges Skiforbund.

Til TV 2 forklarer Skiforbundets advokat, Per Andreas Bjørgan, hva de synes om uttalelsen og reaksjonene på den.

– Som vi ser det er det en god uttalelse. De som påberoper det som en full seier for den ene eller andre siden har nok misforstått hva en slik tolkningsuttalelse er. NIFs lovutvalg går ikke inn i uenigheten i NSF men uttaler seg mer overordnet om regelverket, sier Bjørgan.

– Det er gode momenter i lovutvalgets uttalelse som kan være nyttig for det kommende utvalgsarbeidet i NSF.

– Avtaler skal oppfattes som rimelige, forutsigbarhet må vurderes opp mot nødvendig fleksibilitet. Hva som er praktisk mulig eller hensiktsmessig må uansett være styrende, avslutter Bjørgan.

FORNØYD: Aleksander Aamodt Kilde. Foto: Johann Groder / AFP / NTB

Kilde: – Vi er fornøyde

Alpinist Aleksander Aamodt Kilde er fornøyd med NIF-lovutvalgets vurdering.

– Vi er naturligvis fornøyde med at NIFs lovutvalg bekrefter vårt syn og Skiforbundets eget lovutvalg sin konklusjon, og vi regner med at dette legger til rette for en konstruktiv og god dialog med Skiforbundet fremover slik at vi sammen kan komme frem til løsninger som er til det beste for både forbundet og oss, sier han til TV 2, før han fortsetter:

– Vi er overbevist om at den avklaringen som nå foreligger vil bidra til at både Skiforbundet og utøverne kan optimalisere bruken av utøvernes «image rights», noe som vi mener vil gjøre landslagsmodellen enda mer robust både på kort og lang sikt.

– «Image rights» eies av utøverne, men markedsavtaler må inngås av forbundet. Forbundet kan ikke inngå dem uten avtale med utøverne, og utøverne kan ikke inngå dem uten en avtale med forbundet. De må med andre ord bli enige om en fornuftig løsning, sier leder i NIFs lovutvalg, Kaare M. Risung, til TV 2.

I følge Skiforbundet skal det nå opprettes et utvalg i forbindelse med konflikten.

– Norges skiforbund tar på alvor at enkelte utøvere ikke ser på dagens modell som rimelig og forutsigbar. NSF nedsetter derfor et utvalg for å se på hva som kan forbedres i avtalene mellom utøverne og forbund. Utøverne skal være representert, sier NSF-advokat, Bjørgan.

Advokaten fortsetter:

– Det er også mulig at eksterne aktører som for eksempel sponsorer vil ta del.

I slutten av oktober kom sjokknyheten om at 23 år gamle Lucas Braathen legger opp. Han langet samtidig ut mot Skiforbundet.