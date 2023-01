Forklarer feiring: – Måtte gjøre det

Henrik Kristoffersen kunne endelig juble for øverste pallplassering i verdenscupen.

ETTERLENGTET: Henrik Kristoffersen var best i Garmisch. Foto: Daniel Schoenherr / BILDBYRÅN

Henrik Kristoffersen hadde en klar ledelse etter første omgang i Garmisch. Hjemmehåpet Linus Strasser var plassen bak med 0,71 sekunder.

Tyskeren falt og ble diskvalifisert. Kristoffersen holdt unna og vant rennet overlegent med 1.22 sekunder foran Manuel Feller. Franske Clement Noel ble nummer tre.

– Det er veldig bra selvfølgelig. Det hadde vært et stort nederlag å tape etter den første omgangen skal jeg innrømme, sier den norske seiersherren til Viaplay.

LETTET: Henrik Kristoffersen var glad etter seieren. Foto: Alessandro Trovati

Da seieren var et faktum feiret han med å peke på startnummeret.

– Har man startnummer én og vinner, da må man feire med å peke, gliser Kristoffersen til kanalen.

Det er den tredje strake seieren for Kristoffersen i Garminsch-Partenkirchen. Totalt har han nå 29 førsteplasser i verdenscupen.

– Jeg var ganske rolig på start. Forholdene var tøffe, men jeg har kjørt under verre forhold tidligere. En veldig god dag. Jeg forsøkte å fokusere på teknikken og taktikken. Jeg kan ikke gjøre noe annet, sa Kristoffersen i seiersintervjuet med FIS

Denne sesongen har 28-åringen fått tre andreplasser, og vært irritert over å ikke ha hatt marginene med seg.

Alexander Steen Olsen ble nest beste nordmann og tok en sterk 10. plass.

TOPP TI: Alexander Steen Olsen tok 10. plassen. Foto: Daniel Schoenherr / BILDBYRÅN

Sebastian Foss-Solevåg lå på åttendeplass før andre omgang, men kjørte ut og ble diskvalifisert.

Lucas Braathen og Atle Lie McGrath ble begge disket for feil portpassering i første omgang. Braathen klaget over dårlige forhold i bakken hvor man har brukt salt for få gode nok forhold i plussgradene.

– Det er bare å dra hjem. Jeg har ingenting her å gjøre, sa Braathen til Viaplay.