Forfang vant omstridt Kollen-renn: – Helt rått

Nordlendingen hylles etter seieren. For lørdagens sensasjonsmann Kristoffer Eriksen Sundal ble det en solid nedtur.

Johann André Forfang vant søndagens renn i Kollen. Tromsøværingen hoppet seg opp fra tredje- til førsteplass i finaleomgangen.

Da både Domen Prevc og Stefan Kraft feilet, kunne Forfang juble for sesongens andre seier.

– Det er utrolig deilig. Det henger helt der oppe. Det er Kollen-søndagen og Garmisch som er de to høyst hengende enkeltkonkurransene vi har. Det er helt rått, sier Forfang til TV 2.

Før Kollen-helgen fortalte Forfang til TV 2 om all hetsen han har mottatt etter Stöckl-bråket begynte.

– Tenkt alt det røret han har stått i i det siste. Fremmede folk sender meldinger og ønsker ham død. Likevel presterer han slik. Det er helt vilt. For en fyr. Nå er han tilbake for alvor, sier TV 2-kommentator Peder Mørtvedt.

I TOPPEN: Forfang kunne juble for ny seier. Nå er han også på andreplass sammenlagt i Raw Air. Foto: Geir Olsen

Forfang selv takker folkene han har hatt rundt seg i den turbulente perioden.

– Jeg har hatt ekstremt gode folk rundt meg. Fantastiske lagkamerater, støtteapparat og en samboer som er der for meg pluss mange flere, sier vinneren.

Sundal i harnisk: – Gjør skam på Holmenkollen

Robert Johansson leverte også en god konkurranse da han hoppet seg opp fra niende- til femteplass.

Men det var likevel et skår i gleden på den norske jubeldagen. Kristoffer Eriksen Sundal hoppet langt i søndagens kvalik i Kollen, men fikk trøbbel i landingen. Det endte med fall for nordmannen som ble nummer to lørdag.

Sundal kom seg på beina, men haltet da han ble hjulpet bort av medisinsk personell.

– Det blåser og det blir urettferdig. Det er greit. Men når det går på bekostning av at man skal risikere helse og skader, så er det jævlig dårlig, sier Sundal til TV 2.

– Det at man ikke ser mer på vindsammensetningen i bakken. Ja, det er innenfor korridor, men jeg har ikke sjanse til å lande. Det føles som jeg skal lande på magen.

Den norske hopperen ble forslått, men stilte i rennet kort tid senere. Der ble det kun 120 meter under krevende forhold. Dermed får han ikke hoppe finaleomgangen.

– Jeg bestemte meg for å prøve igjen siden det er på hjemmebane. Så skjer nesten det samme igjen. De som sitter der oppe gjør skam på Holmenkollen-rennet. Det er jævlig kjipt og dårlig gjort hvis de sender ut hoppere bare for å sende de ut. Det i kvaliken var ikke greit.

– Hvordan er kneet?

– Jeg er stiv i kneet. Jeg var veldig usikker om jeg skulle hoppe. Jeg hadde egentlig bestemt meg for å drite i det, men jeg klarte ikke å la være.

– Raw Air er ødelagt

I lørdagens renn fikk Sundal karrierebeste med andreplass.

– Det påvirker ikke hvor fornøyd jeg er med gårsdagen. Men det påvirker det som er igjen av sesongen. Raw Air er ødelagt. Det føles ikke som det er min egen feil.

Nå er 23-åringen usikker om han blir med til neste renn i Trondheim.

VISTE MISNØYE: Kristoffer Eriksen Sundal klappet ironisk etter at hoppet i førsteomgangen ble mislykket. Foto: Geir Olsen

– Vi får se hvordan skrotten er i morgen og ta det derfra.

Huber: – Jeg skjønner det ikke

En annen som fikk trøbbel med vinden var østerrikske Daniel Huber. Også han havnet utenfor de 30 beste og må se finaleomgangen fra tribunen.

– Det endrer seg raskt. På det siste hoppet kunne jeg bare fått vente i ett minutt. Jeg skjønner det ikke. Jeg er en av de få som får plusspoeng på vind. Det er hardt å takle og vanskelig å forstå, sier Huber til TV 2.

Østerrikeren kjempet helt i toppen av Raw Air før det mislykkede hoppet.

– Jeg må komme meg over det og fokusere på det neste. Jeg er i god form, men nå er Raw Air over.

FEILET: Daniel Huber fra Østerrike landet på 111 meter i søndagens renn. Det kostet dyrt. Foto: Geir Olsen

Avviser kritikken

Renndirektør Sandro Pertile tar ikke selvkritikk etter den dramatiske omgangen.

– I dag er forholdene bedre enn i går. Det fortsatt utendørsidrett og det må vi akseptere. Jeg skjønner skuffelsen til de to utøverne, sier Pertile til TV 2.

– Det er en del av sporten. I morgen er de glade igjen og det kommer nye sjanser i Trondheim. Noen ganger er man heldig, noen ganger ikke.

– Er det vanskelig for juryen i dag?

– Når vi gir grønt lys og det er stabil vind, så er det fortsatt 10 sekunder eller mer før takeoff. I løpet av de sekundene kan ting endre seg, også til det verre. Været er utenfor vår kontroll. Vi møter krevende værforhold hver helg og det er en del av det.

Renndirektør i Det Internasjonale Skiforbundet Sandro Pertile fra Italia i forbindelse med herrenes skiflygingsrenn i Vikersund i 2023. Foto: Geir Olsen

Marius Lindvik ble nummer 14. Fredrik Villumstad (115 meter) og Halvor Egner Granerud (116 meter) kom seg ikke til til finaleomgangen.