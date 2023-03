Forfang i form da Norge tok VM-sølv i lagkonkurransen: – Vanvittig artig

Forfang slo til med 137- og 139,5 meter. Ingen hoppet lengre enn 27-åringen i finaleomgangen.

– Det var vanvittig artig. Det er så deilig at det kommer i konkurranse når det betyr noe, sier Forfang til NRK etter at sølvet var sikret.

Før siste pulje hadde Slovenia 10,5 poeng å gå på til Norge.

Ankermann Halvor Egner Granerud hoppet 135,5 meter og la press på ledende Slovenia.

På sletta dro Asker-hopperen til med en feiring, i forsøk på psyke ut konkurrenten på toppen.

– Det var 100 prosent «shithousery», rett og slett. Det var mest for at det skulle ta litt tid og at han skulle skjønne at jeg hadde hoppet bra, men Lanisek leverer knallsterkt, sier Granerud.

Men dessverre for en kreativ Granerud hadde Anze Lanisek full kontroll. Han kopierte lengden og sikret gullet på hjemmebane. Ned til Norge på sølvplass var differansen på 12,9 poeng.

SISTE PULJE: Halvor Egner Granerud. Foto: Terje Pedersen Les mer TREDJEMANN: Marius Lindvik. Foto: Terje Pedersen Les mer STØDIG: Kristoffer Eriksen Sundal. Foto: Terje Pedersen Les mer ÅPNET BALLET: Johann André Forfang. Foto: Terje Pedersen Les mer

Østerrike slet seg til bronsen, 39,5 poeng bak gullvinner Slovenia.

Etter første omgang lå Norge på en andreplass – 9,8 poeng bak ledende Slovenia. Østerrike pustet nordmennene i nakken og lå kun 0,8 poeng bak Norge før finaleomgangen.

Forfang, Kristoffer Eriksen Sundal, Marius Lindvik og Halvor Egner Granerud utgjorde Norges lag.

I første pulje slo Forfang til med et andrehopp på 139,5 meter.

– Det var ekstremt deilig, sier Forfang til NRK etter sitt hopp.