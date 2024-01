– Fordelen er at vi ikke rekker å bli lei av hverandre

Han nyter noen rolige dager mellom slagene. Sammen med Sander Eitrem og Sverre Lunde Pedersen tok Peder Kongshaug først EM-gullet og satte tidenes raskeste tid på lagtempo med 3.34,22 den første helgen i januar.

Så fulgte 22-åringen fra Eiganes i Stavanger opp med å bli Norges første europamester på 1500 meter i skøyter. Han slo tittelforsvarer Kjeld Nuis med ni hundredeler. Seieren kom som et sjokk på det nederlandske hjemmepublikummet i Thialf-hallen i Heerenveen.

FEIRET: Peder Kongshaug feiret med det norske flagget etter triumfen i Nederland. Foto: VINCENT JANNINK

– Det har vært ganske intenst. Jeg sitter igjen med mange inntrykk og har fått mange hyggelige meldinger fra hele landet. Det gir motivasjon for det som skal komme videre i sesongen, sier Peder Kongshaug når TV 2 møter ham i barndomshjemmet på Eiganes.

– Rekker ikke å bli lei



På tribunen sammen med 13.000 andre elleville skøytefans i Heerenveen satt den tidligere golfspilleren Marthe Alhaug og fikk med seg Kongshaugs triumf.

– Det var så fantastisk og veldig gøy, utbryter hun entusiastisk, før den ferske EM-vinneren skyter inn:

– Hun var vel der med elleve venninner som hadde tatt turen ned dit. Så det var en bra heiagjeng for Norge, sier han fornøyd.

Det er selvfølgelig kjekkere når han er hjemme, men det går jo så fint. Marthe Alhaug

Men med 250 reisedøgn i året og en hektisk treningshverdag utenfor sesongen innrømmer Peder Kongshaug se fint lite av sin bedre halvdel.

– Fordel er at vi rekker i hvert fall ikke å bli lei av hverandre, og det er jo bra. Men jeg kjenner jo på det når jeg skal ut og reise. Det er ikke alltid like gøy å pakke kofferten. Jeg prøver å tenke at vi får mer enn nok tid til å pleie forholdet når jeg er ferdig med skøytingen, sier han.

FØLGER KJÆRESTEN: Marthe Alhaug får i store perioder se fint lite av kjæresten sin Peder Kongshaug. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Kjæresten Marthe Alhaug har selv en hektisk hverdag med tannlegestudier i Bergen. Hun er først og fremst glad for å se at kjæresten lykkes på isen.

– Det er selvfølgelig kjekkere når han er hjemme, men det går jo så fint. Vi har jo telefoner og alt mulig, og vi får det til å fungere. Og det var stas med medaljene i EM. Det er gøy å se at alt arbeidet han legger ned lønner seg, sier hun, og fortsetter:

– Jeg prøver samtidig å få lagt studiene litt til side i helger og prøve å ta meg en tur for å se ham når det er mulig. VM i enkeltdistanser i Calgary i februar blir nok vanskelig å komme seg til, men VM i Inzell skal jeg klare å komme meg til. Ellers følger jeg jo med på alle løpene på TV.

KAN MER ENN SKØYTER: Peder Kongshaug avslører sykkel-veddemål med Kristoff. Foto: Peder Kongshaug

Trener med Bystrøm og Kristoff

Fremover vil det gå slag i slag for Kongshaug. For å stille best rustet til resten av sesongen, som fortsetter med blant annet NM på Hamar og VM i enkeltdistanser i Calgary 15.–18. februar, trener han med profesjonelle syklister i Stavanger-regionen.

Der han han utviklet et godt treningssamarbeid med blant annet proffsyklisten Sven Erik Bystrøm.

Bystrøm er en utrolig fin fyr med enormt mye visdom Peder Kongshaug

– Vi bruker sykkel som en del stor del av treningshverdagen i skøyter, og jeg tipper 80 prosent av treningen vår foregår på sykkel. Vi har et stort sykkelmiljø i Stavanger, og jeg tok kontakt og fikk møte opp på Spinn. Sykkelmiljøet i Stavanger er utrolig bra, og det givende og inspirerende å trene med dem, sier Kongshaug, og trekker spesielt frem nevnte Bystrøm:

– Bystrøm er en utrolig fin fyr med enormt mye visdom, og jeg trener også med de yngre gutta i Uno X. De folka er utrolig giret på å trene og pushe hverandre, sier Kongshaug, som i fjor syklet en NM-fellesstart for aller først gang.

– Jeg tror syklistene synes det både er gøy og irriterende at en skøyteløper holder følge med dem. Men jeg var jo med på NM i Sandnes i fjor, og var kanskje litt for høy i hatten, for 6–7 runder ut tok krampen meg. Da smilte syklistene, ler han.

PÅ SYKKELTRENING: Sven Erik Bystrøm, Peder Kongshaug (i midten) og Alexander Kristoff. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

TV 2 fikk være med Kongshaug da han var ute på treningsøkt på sykkelen sammen med Sven Erik Bystrøm og Alexander Kristoff. De er begge imponert over hva skøyteløperen viser frem på skøytesetet.

– Ja, det er alltid vanskelig å ta et EM-gull, så det er imponerende å se hva han får til, roser Kristoff.



– Hvordan er det å ha ham som sparringpartner på sykkelen?



– Det fint å ha litt flere på trening. Peder har et høyt nivå på sykkelen, og hemmer oss ikke i treningshverdagen. Han gir oss motstand på trening, selv om han ikke er syklist, svarer Kristoff bestemt.

Han får full støtte av Bystrøm.

– Det er imponerende å se hva lokale idrettsutøvere i Stavanger får til. Det var kult å se ham vinne. Og jeg tviler på om vi hadde hatt en sjanse i skøyte-EM om vi hadde stilt der, roser Kongshaugs treningsmakker på sykkel.



GULL: Peder Kongshaug viser frem EM-gullene fra Heerenveen. Foto: Bjarte Fossfjell

Avslører hårreisende veddemål med Kristoff

Før NM i fjor avslører Kongshaug at han inngikk et litt vågalt veddemål med en av Norges aller største sykkelstjerner Alexander Kristoff, som nå sykler for det norske laget Uno X.

Vi hadde et veddemål om at han skulle legge opp skøytekarrieren om han kom på pallen Alexander Kristoff

– Jeg hadde et veddemål med Kristoff før NM, om at om jeg tok pallen i NM så skulle jeg slutte med skøyter på dagen og satse på sykkel. Om han vant så skulle han møte opp i Lamborghini’n sin i Norge-trøya utenfor Beverly Pub i Stavanger. Men ingenting av det ble noe av, ler Kongshaug.

– Har du tenkt tanken på å satse på en sykkelkarriere på sikt?

– Jeg tar nok noen ritt i ny og ne, men tror det blir vanskelig å kombinere begge deler på sikt. Men du skal aldri si aldri. Jeg tenker imidlertid først og fremst på syklingen nå som en del av treningen for å bli en bedre skøyteløper, understreker EM-helten.

Kristoff bekrefter at han hadde et veddemål med Kongshaug i NM i fjor.

– Han imponerte akkurat ikke i NM. Vi hadde et veddemål om at han skulle legge opp skøytekarrieren om han kom på pallen i NM, men heldigvis er han et godt stykke unna det nivået foreløpig, ler en av Norge største sykkelstjerner gjennom tidene når TV 2 møter ham og Kongshaug på treningstur.



MØTTE TV 2: Peder Kongshaug tok seg tid til å møte TV 2 den korte perioden han var hjemme i Stavanger. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Fy f*** så deilig det er å være nummer én



Etter bragden på 1500-meteren i EM i Nederland må Kongshaug nå finne seg i å være en av de store forhåndsfavorittene på samme distanse under VM i Calgary i februar. Enten han liker det eller ei.

Fy f*** så deilig det er å være nummer en Peder Kongshaug

– Nei, det kommer til å bli gøy, men jeg ser på meg selv som en underdog. Det blir feil å si at jeg er favoritt. Jeg kommer bare til å gå ut der og angripe, og regner med det blir bra, er alt han vil si om egne gullsjanser på distansen.

Motivasjonen for å sørge for mer suksess på isen er det absolutt ingenting i veien med.

– Jeg har masse igjen å vinne, og jeg har jo sagt at mitt store mål er et individuelt OL-gull en gang i fremtiden. Det har vært i tankene mine helt siden jeg startet med skøyter. Så har jeg jo og sagt om at om jeg tar individuelt OL-gull en gang, så legger jeg opp. Men etter disse helgene som har vært nå. Fy f*** så deilig det er å være nummer en, gliser Kongshaug.