Flere med problemer i løypa: – Dummeste jeg har vært med på

Elvira Öberg var i egen klasse med 20 av 20 treff og tok en overlegen seier på kvinnenes jaktstart.

Tandrevold skjøt for pallplass på siste skyting, men der ble det dessverre to bom. Tandrevold gjorde totalt sett en god jaktstart og klatret fra 18. til 4. plass.

Lisa Vittozzi ble nummer to, mens Julia Simon tok 3. plassen.

– En bra plassering. Hun er offensiv, hun tør og hun satser. Dette går ved neste mulighet. Det er fellesstart i morgen og da må hun bare fortsette med det hun gjør, sier TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

– Dummeste jeg har vært med på



Tandrevold hadde tredje beste langrennstid og 17 av 20 treff på standplass.

– Det er det samme som med Sturla Holm Lægreid, det er gode løp Tandrevold leverer gang på gang. Det er veldig lite som skal til for at dette går hele veien, understreker Bjørndalen.

På herrenes jaktstart var det mange som opplevde problemer med skiene. Slik var det også for kvinnene. For der det fungerte for noen, fungerte det svært dårlig for andre.

– Dette er noe av det rareste skirennet jeg har gått. Man ser etter hvert at det ble et Salomon-mesterskap. Jeg følte meg veldig sprek i dag, men jeg tror også vi hadde en stor fordel av skia i dag, sier Tandrevold.

Hun fikk med seg at flere hadde problemer på det glatte føret i løypa.

– For meg fungerte det veldig bra, men jeg vet at for mange andre var det helt håpløst. Jeg så jo det underveis at jeg kunne passere folk som jeg ikke ville passert ellers, forklarer Tandrevold.

En av dem det ble tøft for var Ida Lien. Hun endte på 41. plass.

– Du får ikke gått ordentlig på dette føret her nærmest. Det gikk ikke framover. I den ene baken tror jeg at jeg staket opp. Det var en spesiell opplevelse, og jeg håper dette var en «once in a lifetime», og så får man bare glemme dagen i dag, sier Lien.

Karoline Knotten, som kom på 40. plass, ville bare glemme jaktstarten så fort den var ferdig.

– Jeg har lyst å være positiv, men dette er noe av det dummeste jeg har vært med på om det er lov å si, sier hun og utdyper:

– Jeg staket mer enn jeg skøytet. Jeg er jo ikke sliten nå. Jeg er sliten i armene fordi jeg har staket så mye. Det blir litt sånn at det blir så dumt at du bare glemmer det. Det er ikke reelt egentlig. Å komme inn på standplass er det eneste som ligner på skiskyting i dag,

Ingrid Landmark Tandrevold gikk ut som nummer 18, 54 sekunder bak svenske Anna Magnusson.

Men Tandrevold, og flere av de andre løperne gikk hardt ut fra start og spiste sekunder nærmest for hver meter. En stor gruppe gikk sammen inn til første skyting.

– Dette er jo et drama uten like. Det er nesten forvandlet til en fellesstart, sier TV 2s kommentator Marius Skjelbæk.

På første liggende ble det fullt hus for Tandrevold som gikk ut 17 sekunder bak Elvira Öberg som hadde tatt over ledelsen.

Hun fortsatte å gå raskt i sporet og var med i teten til andre skyting. Der ble det et nytt fullt hus og Tandrevold gikk ut som nummer tre bak franske Julia Simon.

Tandrevold kom inn til første stående skyting like bak Simon og Öberg. Der ble det bom på både Simon og Tandrevold, mens Öberg fikk sitt tredje fulle hus.

På siste skyting fikk Öberg sitt fjerde fulle hus, mens både Simon og Tandrevold fikk to bom. Lisa Vittozzi fikk fullt hus, og gikk ut til sisterunden som nummer to bak Öberg.

Ragnhild Femsteinevik ble nest beste norske på 16. plass med fire bom.

Karoline Knotten ble nummer 40, Ida Lien 41, Karoline Erdal nummer 43 og Emilie Kalkenberg nummer 49.