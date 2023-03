– Flaut for idretten at vi må betale

Kvinnenes inntog i skiflygingsbakken ble både en emosjonell affære og en sportslig suksess.

Og den norske hoppfesten kan bli starten på store endringer i hoppsporten.

– På norsk og italiensk er det samme ord. Så det var en «fantastico» helg, humrer renndirektør Sandro Pertile til TV 2.

Den mektige italienske lederen for herrenes verdenscup mener arrangementet i Vikersund kan bane vei for flere endringer i hoppsporten.

– Jeg er ser positivt på å endre ting, til og med formatet på konkurransene våre. Jeg synes det er fantastisk å ha mulighet til å utvikle produktet vårt, sier Pertile.

– Flaut

Etter helgens renn i Vikersund, og avslutningen av Raw Air, er det vanskelig å finne motstandere av å ha kvinner og menn samlet på samme sted – og i samme bakker. Uansett bakkestørrelse.

Men fortsatt er det klare forskjeller. Den norske hoppsponsoren HELP, måtte blant annet bla opp for at premiepengene skulle bli de samme for kvinnene under konkurransene i Norge.

– For oss er det en meningsfull bruk av sponsorpenger. Fordi likestilling er så viktig. Men det er litt flaut for idretten at det er en sponsor som må gjøre det. For dette er det idretten som burde stå for selv, sier kommunikasjonsdirektør i HELP, Dag Arne Børresen.

De norske kvinnehopperne er enige med sin sponsor. Maren Lundby har en klar formening om hvilken vei man må gå for å oppnå likelønn.

– Mitt ønske er mest av alt at vi får en kul verdenscupkalender, med flere renn der gutter og jenter er sammen. At vi får være med på de største arenaene sammen med gutta, sier Lundby til TV 2.

Lagvenninne Silje Opseth stemmer i.

– For da tror jeg lik lønn kommer hvis vi får lov å konkurrere sammen. For da vil det være flere tilskuere i bakken, og tv-tallene vil sannsynligvis øke også.

Starten på noe større

For det var åpenbart at alle involverte, både kvinnelige og mannlige skihoppere, følte at de var med på noe ekstraordinært i helgen.

– Jeg har veldig tro på den idrettsgleden og det engasjementet som har vært her. Og at det kan få positive ringvirkninger. At dette er veien inn til noe enda større, sier Opseth.

Sportssjef Clas Brede Bråthen har sammen med de lokale arrangørene i Vikersund vært en sterk pådriver for å få gjennomført det historiske kvinnerennet.

Likevel innser han at mye gjenstår i arbeidet med full likestilling i hoppsporten.

JOBB GJENSTÅR: Clas Brede Bråthen mener hoppsporten kan bli mest likestilt av skiidrettene. Foto: Geir Olsen

– Ja, definitivt. Målet er ikke nådd før vi slipper å prate om sånne ting. At det bare er en selvfølge, sier Bråthen til TV 2.

Han mener hoppsporten har en unik sjanse til å bli den mest likestilte innen skiidretten. Der kvinner og menn konkurrerer i akkurat like bakker. Har felles kalender, og like pengepremier.

Men han tror det fortsatt må tas i etapper av gangen.

– Vi har en del verktøy i verktøykassa vår for å få til endringene vi vil ha. Og jeg synes det er bra at vi kan få fram disse endringene gjennom vår egen turnering, i Raw Air, sier han.

– Rett og slett «presse fram» likestilling?

– Ja, presse det fram gjennom å vise at det vi gjør er mulig å få til også for andre.

Endringer på gang

Bråthen peker på flere ting han mener straks bør komme på kvinnenes kalender.

– De endringene vi vet kommer er storbakke for kvinner i OL i 2026. Samme året håper jeg skiflygings VM for jenter kommer på programmet. Og før det er jeg trygg på at vi har hatt hoppuke i Tyskland/Østerrike med jenter i alle fire bakkene også, sier Bråthen.