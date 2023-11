FIS avviser naken-kritikk

Lederen for FIS' utstyrskontroll hevder de ikke har fått en eneste klage på at utøverne må strippe.

Som TV 2 tidligere har fortalt, har flere av de norske hoppstjernene reagert på at de må kle seg nakne i forkant av den nyinnførte kroppsskanningen.

Den omstridte 3D-skanningen brukes for å få nøyaktige mål til størrelse på ski og hoppdress under konkurranse.

– Vi begynner å pushe noen grenser jeg er ukomfortabel med, sa landslagshopper Johann André Forfang til TV 2.

Men kritikken kommer overraskende på de som har ansvaret får målingene i det internasjonale skiforbundet (FIS). Framlagt sitatene fra det norske hoppmiljøet svarer sjefen for utstyrskontrollen, Christian Kathol slik.

– Lege sjekker trusa

– Jeg kan forsikre deg om at ikke en eneste utøver har klaget over denne prosedyren. Det ble gjort i privatlivets fred, bare med legen til stede, skriver Kathol i en e-post til TV 2.

Christian Kathol. Foto: FIS.

Østerrikeren skriver videre at alle nasjonene har vært enige om prosedyrene i målingen.

– Utøveren kommer i sitt personlige undertøy til 3D-skanningen. I rommet er det alltid en med lagkamerat, eller en trener. Før han kommer til selve skanningen sjekker en lege undertøyet. Dette for å kontrollere om det er brukt et tilleggsmateriale i undertøyet, skriver Kathol.

– Dette var et sterkt ønske fra nasjonene om å sikre rettferdige målinger, presiserer han.

Gjennom årene har det blitt oppdaget forsøk på juks. Ved å legge bind, eller svamper som et innlegg i trusa, har enkelte klart å få et lavere skrittmål. Noe som igjen kan føre til at utøveren får lov til å ha en større dress, og dermed har en større flate å fly på i lufta.

Derfor sjekkes utøverne i nettoen slik at potensielt juks kan oppdages.

Kontrollmåling

Kathol bekrefter at utøverne skal inn til en lignende prosedyre før verdenscupåpningen i Kuusamo neste uke. Men han avviser at de foretar en ommåling.

– Vi foretar bekreftelseskontroller. Som nevnt tidligere skjedde de første målingene i privat undertøy. Men også her fikk vi ønsker fra flere om å gjøre skanningen for alle i samme type undertøy, skriver Kathol.

TV 2 har snakket med mange utøvere og ledere i det norske hoppmiljøet. Og den gjengse oppfatningen er at de mener målemetoden fra i fjor er en bedre og mer etisk metode. For da trengte man heller ikke kle av seg for å finne de gjeldende målene.

– Jeg tenker at det kunne vært løst på en måte som ikke involverer at man må være helt naken, sier regjerende verdenscupvinner Halvor Egner Granerud til TV 2.

Kathol sier han er åpen for innspill, men antyder at årets målemetode er langt mer rettferdig.

– Med 3D-skanningen har vi den mest nøyaktige målemetoden vi noen gang har hatt, noe som er viktig for oss og nasjonene også for å sikre en ren sport, skriver han.

– Men vi hører selvfølgelig ønsker og forslag fra alle skiforbund, og tar disse i betraktning.