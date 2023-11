Fikk oppsiktsvekkende beskjed: – Litt risiko

BRØDRENE BØ: Kondissterkt brødrepar, dette. Begge er for øvrig klar for sesongstart på Sjusjøen lørdag. Foto: Morten Kristoffersen / TV2

– Jeg føler inngangen min er forholdsvis lik som i fjor. Den eneste forskjellen er at jeg ble slått på testrennet, som jeg vant i fjor.

Johannes Thingnes Bø snakker om sjokkresultatet på siste test før sesongen braker løs.

Rekruttløper Johan-Olav Smørdal Botn knuste alt og alle.

– Formen er bra og jeg kjenner meg bra i kroppen. Det var et skremmeskudd fra Botn på tirsdag her, erkjenner fjorårets ener på herresiden.

FOKUSERT: Johannes Thingnes Bø avbildet på trening. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

Oppsiktsvekkende beskjed

Lørdag er ventetiden over. Da er det sesongstart på Sjusjøen.

I sommer ble Thingnes Bø tobarnsfar. Det ble lite skiskyting etter det.

Frem til 1. september hadde Thingnes Bø kun loggført to kombinasjonsøkter på rulleski i 2023.



Det har ført til knallharde prioriteringer i treningsarbeidet.

Beskjeden fra skytetrener Siegfried Mazet: Fokuser på det fysiske!

– Det gjelder å være i form for å treffe godt. Da har du noen pulsslag lavere og er litt klarere i toppen. Jeg tror absolutt at det fysiske er det aller viktigste. Man er også avhengig av god skyting, men hvis du ikke går fort nok, så kan du skyte så mange fulle hus som du bare vil, uten å vinne, sier Thingnes Bø.

Han bekrefter at det har blitt vesentlig mindre skyting i år.

– Hva snakker vi?

– Veldig lite utenom samling. Jeg har ikke vært på så mange samlinger heller. Man kan kanskje si at det er litt risiko, men jeg har tro på egne ferdigheter. Jeg er ganske sikker på at det skal gå bra.

TRENER: Franske Sigfried Mazet (t.h) har fått skikk på skytingen til de norske herrene. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

TV 2s skiskytingsekspert Tiril Eckhoff er spent på Thingnes Bø.

– Det er jo litt spesielt, med tanke på at han var veldig god på ski i fjor. Han har kanskje troen på at det er der han kan knappe inn flere sekunder og bli enda mer suveren.



Lagkameratene slutter ikke å la seg imponere.

– Han har vært overraskende bra. Fra sommeren og utover har han vært sinnssykt sterk, mye sterkere enn vi trodde han skulle være. Han har virkelig levert varene. Unge nummer to har ikke gjort altfor mye utslag, dessverre for oss. Jeg er imponert faktisk, sier Johannes Dale-Skjevdal.

– Jeg har opplevd ham veldig rolig. Han er sterk som vanlig, sier Sturla Holm Lægreid - mannen som har blitt nummer to i verdenscupen sammenlagt tre år på rad.

VM-EUFORI: Gull og sølv til Brødrene Bø på VM-sprinten i Oberhof. Sturla Holm Lægreid tok bronse. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Vi har gitt opp å analysere ham før første renn. Han blir litt troll i eske da. Det har alle på laget gitt opp. Vi vet han vil være den beste. Om vi er nærmere, det gjenstår å se. Jeg har alltid hatt en drøm om å være innafor en strafferunde bak ham i skigåing. Fordi skyter jeg bedre enn ham da, så tar jeg ham, sier storebror Tarjei Bø.



– Ikke tvil om



Trener Egil Kristiansen mener Thingnes Bø er litt bak skjema sammenlignet med i fjor.



– Han har hatt en bra stigning fra september til nå. Det har vært veldig bra. Fortsetter han med det, skal vi være fornøyde. Han har hatt bra fremgang de her månedene etter sommer-NM.

Han legger til:

– Jeg føler han er litt bak der han var i fjor. Det er det ingen tvil om. Samtidig så hadde han en vanvittig sesong, som det skal bli vanskelig å kopiere. Men Johannes Thingnes Bø, er Johannes Thingnes Bø. Du skal aldri si aldri.

TV 2 spør Thingnes Bø om han er sikker på suksess i år også.

Svaret er kontant:

– Jeg er alltid sikker på suksess. Uavhengig hvordan jeg kommer inn, er sesongen lang nok til å få med seg noe uansett. Men ja, hva er suksess for folk? Om jeg vinner fem verdenscupseire, for meg er det en suksess. Men det er jo en nedgang på fjorten fra i fjor, for andre er det kanskje ikke en suksess.

30-åringen understreker viktigheten av å få en god start.

– Jeg bør i alle fall vinne før jul. Hvis ikke blir det en stri julefeiring, tror jeg. Da blir det lite julekaker og tidlig legging.