Fikk hakeslepp av kjæresten

Mikaela Shiffrin gir Aleksander Aamodt Kilde en stor del av æren for den historiske bragden – og forteller om et spesielt øyeblikk i dokumentarserie.

Tirsdag kjørte Shiffrin (27) ned til sin 83. verdenscupseier. Med det er hun tidenes mestvinnende kvinnelige alpinist.

Like foran nesen har hun Ingemar Stenmarks rekord uansett kjønn. Svensken endte med 86. verdenscupseirer.

ALPINTDRONNING: Mikaela Shiffrin ble gjort stas på da hun vant tirsdagens storslalåmrenn i italienske Kronplatz og satte ny verdenscuprekord. Foto: MARCO BERTORELLO

Shiffrin ser til kjæresten underveis i en tøff sesong.

– Å se ham kjøre i Kitzbühel var så inspirerende. Spesielt etter de to dagene i forkant, med håndskaden hans og det veldig skumle øyeblikket, sier amerikaneren på spørsmål fra TV 2.

Hun sikter til Kildes uvirkelige innhenting i den beryktede traseen, hvor fartsspesialisten var på nippet til et stygt fall.

FARTSKONGE: Aleksander Aamodt Kilde ble gratulert av Arnold Schwarzenegger etter å ha vunnet utforen i Hahnenkamm-traseen i helgen. Foto: Lise Åserud

Satt ut

Kilde (30) er aktuell med en ny dokumentarserie som har premiere på Viaplay torsdag.

Der forteller Shiffrin om øyeblikket som satte henne helt ut.

– Jeg kjenner ham som person, utenfor sporten, der han ler og tuller seg. Så ser jeg ham kjøre i Val Gardena. Og jeg bare: «Holy crap!». Da går det opp for deg hvor kraftfull han er, forklarer Shiffrin i dokumentaren.

– Og hvor stor sportsperson han er. Jeg blir litt starstruck, sier hun.

På sommerferie

Et TV-team var med da paret ferierte i Norge i sommer, blant annet på Kildes sommerlandsted i Kragerø.

– Vi kan ha det så gøy at vi ler ræva av oss, sier Kilde og Shiffrin i dokumentaren.

KJENDISTILVÆRELSE: Aleksander Aamodt Kilde var med Mikaela Shiffrin i sommer på ESPY Awards, tilsvarende Idrettsgallaen i USA. Foto: Arnold Turner

De er begge enige om at det er en fordel at de driver med det samme.

– Vi har mye til felles. Vi har samme jobb og de samme målene. Når du er profesjonell skiløper, kan det føles som at noen venter på deg. Og at du setter deres liv på vent, forklarer Kilde.

– Du føler ikke at du ofrer forholdet ditt for å gjøre det bra i karrieren, istemmer Shiffrin.

Røper meldinger

Paret forteller også lattermildt om meldingene som ble starten på forholdet.

– Vi bare snakket. Denne fyren begynner å snakke til meg, og så bare stopper han. Og jeg vet ikke hva greien er, sier Shiffrin til latter fra Kilde.

– Hun var ganske ærlig i det svaret også. Hun sa bare: «Jeg er interessert, så hvis du er interessert …», forteller Kilde.

Hyller Kilde

I mai 2021 bekreftet de for offentligheten at de var kjærester.

Nå hjelper de hverandre til å oppnå superresultater i Europas alpinbakker.

– Dette er tiden på sesongen hvor vi føler at vi har litt lite energi, men det er ikke over. Vi er midt i sesongen, hvor vi føler at vi har litt lite energi. Men det er ikke over, og man trenger noe som kan inspirere en. For meg er det ham, sier Shiffrin til TV 2.

Hun sparer ikke på lovordene:

– Etter min mening leverer han det beste en alpinkjører har levert noensinne. Det er utrolig å se ham og dele det med ham selv om vi ikke er fysisk sammen. Jeg vil si at han er en stor del av suksessen.