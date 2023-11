Fikk frostskader på tissen – får klar Northug-beskjed

Langrennseliten møtte en brutal kulde i finske Ruka søndag.

Det var 15 minusgrader, og svenske Calle Halfvarsson (34) la ikke skjul på at kulden preget ham.

Svensken merket nemlig at noe ikke stemte i den nedre regionen.

– Jeg har fått frostskader på tissefanten. Helt på ekte, fy faen, jeg måtte ligge der i ti minutter for å varme den opp, forteller Halfvarsson til Expressen.



34-åringen varmet seg i det hvite teltet i målområdet, der utøverne får varmen i seg etter løpet.

– Det gjør så forbanna vondt. Det er forferdelig, konstaterer svensken.



BRUTALT: – Det gjør så forbanna vondt, sier svensken. Foto: Kalle Parkkinen / BILDBYRÅN

Northug: – Kjente ikke pikken min på tre måneder

Mange nordmenn ble kjent med Halfvarsson gjennom hans mange dueller med Petter Northug.

TV 2s langrennsekspert kommer med en klar beskjed til den gamle rivalen.

– Først og fremst: «Velkommen i klubben», for det har jeg opplevd selv.

– Jeg har sittet på pressetreff her etter gode løp, og hatt så vondt at … jeg hadde vel et år jeg gikk her og ikke kjente pikken min i tre måneder etterpå. Jeg håper det går raskere over for Calle sin del enn det gjorde for meg, gliser Northug.



KOMMER MED TIPS: TV 2s langrennsekspert, Petter Northug. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Han kommer med et tips til svensken.

– Kunsten er å ha vindbokser (Wind Boxer), teipe den og smøre den inn med en sånn silikonsalve som jeg hadde. Det fant jeg ut året etter min episode, så det er mitt tips til Calle, sier TV 2s langrennsekspert.

Gikk uten stillongs: – Han tar en sjanse

Tidligere i dag kollapset amerikanske Jessie Diggins i målområdet.

Hun fortalte at kulden, kombinert med at hun var sulten, bidro til at hun måtte hjelpes ut av målområdet.

Her kollapser Jessie Diggins i målområdet

De iskalde forholdene kan gå utover skiløpernes helse, mener Northug.

– Det er jo ikke helt sunt det som skjer her. Det er så kaldt, og du blir helt nedfrosset, sier han om forholdene i Finland.



Didrik Tønseth (32) fortalte til TV 2 at han droppet stillongs.

– Jeg takler ikke å gå med stillongs rett og slett, så jeg har ikke noe valg, sa han, og mener det er noe med det psykologiske.



DROPPET STILLONGS: Didrik Tønseth. Foto: Jussi Nukari

Northug skjønner Tønseth godt.

– Det gjorde jeg her også, selv om jeg var iskald og tapet ansiktet. Han tar en sjanse og gikk all inn i dag, Men Didrik er en erfaren utøver, så han vet hva det innebærer, poengterer han.



Calle Halfvarsson ble beste svenske på en 18.-plass.

Jan Thomas Jenssen (27) var sterkest og stakk av med seieren på 20 kilometer fri teknikk.