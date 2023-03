Fikk ekkel beskjed om kjæresten

Verdenscupsesongen avsluttes i Lahti denne helgen og Tiril Udnes Weng har allerede sikret sammenlagtseier.

Den svenske langrennsprofilen Ebba Andersson er på plass i Finland, etter å ha stått over flere uker med renn grunnet sykdom.

Andersson sto blant annet over helgen i Holmenkollen etter en kraftig forkjølelse.

Likevel er det problemene kjæresten Gustaf Berglund opplevde for noen måneder siden som har preget henne mest.

Til Expressen åpner hun opp om den dramatiske dagen.

– Jeg var ikke der. Da jeg hørte om det hadde det gått noen timer og Gustaf hadde klart å komme seg til hektene igjen, forteller Andersson til avisen.

Rett før konkurranseløp kjente Berglund at noe var galt i brystet. Til Expressen forteller han at hjertet slo 205 slag i minuttet og at han følte seg maktesløs.

– Det var bare å legge seg ned på ryggen og be om at det skulle stoppe, har Berglund uttalt.

Det gikk heldigvis fint med den uprofilerte langrennsløperen. Hans svenske kjæreste forteller at hun var urolig og bekymret.

– Det er ikke gøy når det handler om noe så alvorlig som hjertet. Det handler ikke om en lillefinger eller stortå. Slike ting kan få konsekvenser på sikt om det ikke stopper, sier Andersson.

Hun forteller videre at lignende har skjedd før og at Berglund har tatt flere tester, foreløpig uten svar.

I Planica-VM vant Andersson to gull: I skiathlon og på tremila.

GULLJUBEL: Ebba Andersson, her sammen med Frida Karlsson, tok to VM-gull i Planica. Foto: BORUT ZIVULOVIC

I desember fikk svensken «koronasjokk», som satte henne ut av spill i en måned.

– Først trodde jeg nesten ikke mine egne øyne. Så jeg virkelig to streker? Det var klare streker, noe som var rart. En dag står jeg på pallen etter et verdenscuprenn, og neste dag er jeg på vei hjem med symptomer på korona, sa Andersson til nyhetsbyrået TT.