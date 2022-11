Fikk dramatisk beskjed på flyet: – Noen ble redde

Reisen til Finland ble ubehagelig for flere norske vintersportsstjerner.

Til helgen er verdenscupsesongen i gang for flere av våre beste vintersportsutøvere.

Deriblant Ingvild Flugstad Østberg, som knapt har gått skirenn de siste årene.

Men opptakten til rennene i Ruka ble hakket mer dramatisk enn hva hun kunne se for seg.

– Noen lo og noen var litt redde på flyet. Vi trodde ikke på det med en gang.

Flere ønsket alternativ rute

Charterflyet til Finland startet på Gardermoen onsdag morgen, før det plukket opp flere folk ved Værnes lufthavn i Stjørdal.

På Avinor sine hjemmesider står det at flyet fikk takset seg av gårde 12.53 - nesten en og en halv time etter oppsatt tid.

Ifølge Østberg fikk den norske troppen beskjed om at det var en «uavklart militær situasjon», men flyet fikk likevel lov til å lette fra rullebanen.

– Jeg tror ikke alle var like glade for det. Det var noen som heller hadde lyst å dra via Kirkenes, men vi slapp det, forteller 31-åringen til TV 2 ved ankomst Kuusamo lufthavn.

På flyet var norske langrennsutøvere, hoppere, kombinertløpere og flere i støtteapparatet fra Norges Skiforbund.

Det var Dagbladet som omtalte hendelsen først.

– Det føltes litt rart. Etter litt forsinkelse fikk vi beskjed om at vi kunne ta av, men at vi måtte fly en annen rute. Det tok heldigvis ikke lang tid før det ble funnet en løsning. Men en uavklart militær situasjon høres ikke bra ut, sier hopp-trener Alexander Stöckl til avisen.

Korona-frykt

Tirsdag morgen kom også meldingene om at Iivo Niskanen mister verdenscupåpningen på grunn av koronasmitte. Med de russiske utøverne utestengt

– Det er først og fremst veldig synd. Vi mister en viktig målestokk, sier herretrener Eirik Myhr Nossum.

MASK ON: Eirik Myhr Nossum og Finland har ikke vært perlevenner de siste årene. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Flere norske langrennsløpere har også testet positivt for sykdommen, og går glipp av helgas renn.