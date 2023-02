Fikk andreplass – dropper avslutningen

Ragnhild Mowinckel (30) kjørte inn til andreplass på del én av superkombinasjonen i VM. Hun velger likevel å droppe del to av øvelsen.

DROPPER DEL TO AV SUPERKOMBINASJONEN: Til tross for en andreplass i super-G- delen av superkombinasjonen, velger Ragnhild Mowinckel å stå over slalåm-delen på grunn av et dårlig kne. Foto: MARCO BERTORELLO

Ragnhild Mowinckel leverte en flott opptreden under mandagens super-G i superkombinasjon-øvelsen i VM. Den norske alpinisten klokket inn på samme tid som sveitsiske Lara Gut-Behrami, som ga en delt annenplass. De to var 0,71 sekunder bak ledende Federica Brigone.

Etter rennet var Mowinckel fornøyd med prestasjonen

– Det var deilig å få den i banken. Jeg var litt treig på toppen, men når man først kommer inn i det merket jeg at planen og skikjøringen absolutt er tilstede. Det er absolutt ting man kan forbedre, men for min del har det vært en veldig fin gjennomkjøring for super-G-en som kommer snart, forteller hun til TV2.

VONDT KNE: Ragnhild Mowinckel må redusere belastningen på et vondt kne. Foto: Lise Åserud

Sparer kneet

Selv om 30-åringen var fornøyd med det hun leverte blir, hun ikke å se når slalåm-delen av superkombinasjonen settes i gang klokken 14.30, mandag.

Grunnen til fraværet er et trøblete kne, som gjør at belastningen må minimeres før de senere rennene i VM.

– Det er en vurdering jeg har tatt med det medisinske apperatet. Det hadde ikke blitt forsvarlig for meg å kjøre slalåmen. Det handler om å ha hodet på plass og ikke bli for hissig på grøten. Da tror jeg det er enda større sjanser for å kjøre de andre tre disiplinene.

Kajsa Vickhoff Lie blir heller ikke å se i del to av øvelsen. Den norske utøveren klarte ikke å hanskes med den utfordrende super-G-trassèen, og går dermed ikke videre.