Får syrlig stikk – dette svarer Bø-brødrene

STIKK I RETUR: Tarjei Bø er klar for å motbevise Sebastian Samuelsson i VM. Foto: Jonas Been Henriksen, TV 2.

– Blir for lett mot Bø-brødrene, sier Sebastian Samuelsson.

Sebastian Samuelsson (26) fikk en strålende start på årets sesong med seier på parstafetten og jaktstarten i Östersund.

TV 2s langrennsekspert Petter Northug uttalte at han aldri hadde sett den svenske skiskytterstjernen bedre på ski.

– Jeg kom veldig godt i gang, sier Samuelsson til TV 2.



Men utover i sesongen har det gått tråere for Samuelsson som har slitt på standplass.

I siste verdenscuprunde før VM i Anterselva ble det noen tunge konkurransedager.

KOMMER MED STIKK: - Det blir for lett mot Bø-brødrene, sier Sebastian Samuelsson. Foto: Thomas Bachun / BILDBYRÅN

– Jeg sliter veldig mye med skytingen nå. Jeg hadde en dårlig dag på torsdag, dårlig dag i dag. Jeg kjenner meg ganske usikker når jeg kommer inn på skytebanen og det er en frustrerende følelse, sa Samuelsson til TV 2 etter 17. plass på parstafetten sammen med Mona Brorsson.



Men tross skuffende resultater, har Samuelsson likevel et klart mål for mesterskapet i tsjekkiske Nove Mesto.

– Jeg vil ha en gullmedalje, det vil jeg. Jeg vil ikke gi for mye til Norge, så for alle svensker og alle europeere må jeg gjøre det bra, gliser Samuelsson.



Det norske laget har helt enkelt dominert denne sesongen.

– Når man ser at det er fem nordmenn på topp fem … det gjør vondt, erkjenner Samuelsson.



Kommer med stikk

Selv om det har kladdet på skytebanen for Samuelsson, har 26-åringen til tider vist en sterk langrennsform.

Johannes Thingnes Bø var til tider 40 sekunder raskere enn konkurrentene forrige sesong, det forspranget har han tapt denne sesongen.

– Vi har jo begge to rulleskimølle, og jeg snakket litt med ham i høst og spurte hvilken fart han har på mølla. Men … jeg ble ikke så imponert, faktisk, sier Samuelsson med et lurt smil.



Imponert eller ei, Thingnes Bø leder likevel verdenscupen sammenlagt.

– Det føles som det skjer noe rart når han konkurrerer, sier Samuelsson.



Nå går svensken for å slå den norske skiskytterkongen i både én og to distanser i VM.

– Det hadde vært heftig å ta fellesstarten. Ellers er jo sprinten veldig viktig med tanke på jaktstarten.



– Hvem ville du gått ut med på en sisterunde på en eventuell fellesstart?



– De to norske jeg har mest respekt for på en sisterunde er Johannes Dale-Skjevdal og Vetle Sjåstad Christiansen. Så det hadde vært kult i VM. Det hadde blitt en «jævla fight», svarer Samuelsson entusiastisk før han kommer med enda et stikk i retning Bø-leiren:



– Går man ut med noen av Bø-brødrene blir det for lett, egentlig.



Slik svarer de

– De svenskene … Du må ha én av to. Enten prate høyt eller vinne masse. Jeg og Sebbe er litt ulike der, vi velger hver vår taktikk, sier en smilende Thingnes Bø.



BEST I KLASSEN: Det norske laget har vært soleklart best så langt denne sesongen. Foto: Harald Steiner / BILDBYRÅN

Tarjei Bø sier mer enn gjerne «game on» i retning Samuelsson.

– Det meste er lett for Sebbe, men den merittlisten er litt for kort for øyeblikket. Han er en mann med ekstremkompetanse, så man blir ofte satt på plass når han først har dagen, men det er lenge siden sist, sier storebror Bø.

– Jeg venter på ham til VM, da tror jeg at han er der og at han blir mannen å slå. Om han er så seig at han vil vente til spurten, teller det ikke. Du må ta det ut i løypa med oksygenopptaket og blinkene som skal ned, påpeker Bø.



VM i Nove Mesto ser du på TV 2 og NRK fra 7. til 18. februar.

NRK sender første uken, før TV 2 tar over uke to. Samtlige av de TV 2-sendte rennene kan du se på TV 2 Direkte og TV 2 Play.