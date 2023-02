Får muligheten: – Vært en lang vei

Det bekreftes på et pressetreff tirsdag morgen.

– Det har vært en lang vei til å sitte i den stolen her. Jeg er veldig glad for at jeg klarte det, sier han.

Askerbøringen tok bronse på tilsvarende distanse under VM i Oberstdorf for to år siden.

Med kniven på strupen tok Østberg Amundsen sin første verdenscupseier i Frankrike i januar og sikret seg en plass til i VM-troppen, etter en svak innledning på sesongen. Han tok også NM-gullet på VM-distansen.

Hans Christer Holund går rennet som regjerende verdensmester. I tillegg går Sjur Røthe, Simen Hegstad Krüger, Johannes Høsflot Klæbo og nevnte Østberg Amundsen.

TV 2s langrennsekspert Petter Northug mener Hegstad Krüger og Østberg Amundsen er de to største favorittene.

– Harald er utrolig dyktig til å lage et løp der han går fort fra a til b. Løypa passer bra og vi vet at han har fartsressursen til å følge Johannes på de første to. Derifra og opp så kan Harald gå fortere enn Klæbo. Det blir nok hans måte å bli verdensmester på, sier Northug og får et anerkjennende nikk av Østberg Amundsen.

LAGET MINUS KLÆBO: Harald Østberg Amundsen, Sjur Røthe, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger under pressekonferanse med laget på 15 km menn under ski-VM 2023 i Planica. Foto: Terje Pedersen

SKAL GÅ: Johannes Høsflot Klæbo har vunnet flere medaljer allerede i Planica. Nå går han for ny medalje, men fikk lov til å stå over tirsdagens pressekonferanse. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Didrik Tønseth er, som TV 2 skrev før mesterskapet, vraket fra distansen.

– Det er mange om beinet. Johannes tror jeg ikke hadde ønsket å stille til start hvis han ikke kjente at han kan kjempe om medaljer. Han i form, som han åpenbart er, er kapabel til å kjempe om medaljer og gull på alle distanser. 15 skøyting er ikke noe unntak, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.