Får klart råd: – Håper hun tar til fornuft

OBERHOF (TV 2): Marte Olsbu Røiseland er spent på VM-formen. Ole Einar Bjørndalen mener hun må ta et tøft valg om hun skal ta gull.

I noe uvant stil strålte solen over et vindstille Oberhof da skiskytterne møtte pressen før miksstafetten.

Strålte gjorde også Marte Olsbu Røiseland. For at hun gleder seg til å få gå flere konkurranser denne sesongen er det ingen tvil om. Samtidig føler hun også på en ekstra spenningsfølelse i kroppen foran årets mesterskap.

– Det er en litt uvant situasjon for meg. For første gang på veldig lenge aner jeg ikke hva jeg kan forvente. Men hodet er ofte separat fra kroppen, og selvfølgelig har hodet veldig lyst å være med å kjempe om medaljene på de fleste øvelsene. Så får vi se om kroppen også har lyst å være med på det, sier Røiseland til TV 2.

– Håper hun tar til fornuft

I sin VM-spådom pekte Ole Einar Bjørndalen ut Røiseland som vinner av mesterskapets siste renn, fellesstarten.

VAR DRONNING: Under VM i Anterselva i 2020 ble Marte Olsbu Røiseland VM-dronning med hele sju medaljer. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix.

Men, for at det skal skje må Røiseland ta et tøft valg, mener TV 2s skiskytingsekspert.

– Den spådommen er litt med forbehold om at jeg håper hun tar til fornuft og ikke går normaldistansen. Jeg tviler på at hun tør det, men det mener jeg hun bør gjøre, sier Bjørndalen og forklarer:

VALG: TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen har tro på Marte Olsbu Røiseland i årets VM, men mener hun må ta et tøft valg. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Jeg mener hun har for dårlig treningsgrunnlag til å gå alle løp i VM. Så jeg mener og håper hun tar til fornuft og dropper normaldistansen og går all in på fellesstarten til slutt og de løpene i starten.

I en annen situasjon enn tidligere

Røiseland, som var lenge borte fra konkurranser på grunn av sykdom og nylig hadde sine tre første verdenscuprunder for sesongen, forstår Bjørndalen sitt synspunkt.

Røiseland med sterkt comeback

– Det er ikke overraskende, på en måte. Normal har ikke vært min sterkeste side. Jeg har klart å ta bronsemedalje på normalen i VM og OL, men det er det beste jeg har fått til og da har jeg vært i min beste form, sier Røiseland til TV 2.

I en vanlig sesong ville Røiseland gått det meste i et mesterskap. I årets VM innrømmer hun at hun kanskje må tenke litt annerledes - selv om lysten til å gå skirenn er like stor som før.

– Nå er jeg i en litt annen situasjon. Så da må jeg kanskje se litt hvordan det går, sier Røiseland som understreker at om kroppen spiller på lag, ønsker hun å gå de fleste øvelsene.

– Tror hun trenger en utblåsning

Landslagstrener Patrick Oberegger sier til TV 2 at de tar en dag av gangen.

– Det er en uke til normalen, så det er lang tid. Her og nå fokuserer vi på hva som skjer i morgen. Jeg tror Marte trenger en liten utblåsning på miksstafetten for å være mest mulig forberedt til fredagens sprint, sier Oberegger.

TILLIT: Landslagstrener Patrick Oberegger og Marte Olsbu Røiseland i 2019. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix.

De tre første VM-øvelsene er miksstafett etterfulgt av sprint og jaktstart. Etter de øvelsene vil det bli tatt noen vurderinger om løpet videre i mesterskapet.

– Men jeg har prøvd ikke å brenne for mye krutt slik at jeg skal ha litt å spille på utover i mesterskapet. Jeg håper jeg kan få en liten formutvikling for hver konkurranse, det er i hvert fall det som er målet, sier Røiseland.

Trener Oberegger tror Røiseland når det målet.

– Alle vet at Marte har et veldig høyt toppnivå og jeg tipper hun ikke er langt unna der vi ønsker hun skal være.