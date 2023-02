Får Bjørndalen-slakt: – Helt uforståelig

Svensken tok til sosiale medier etter stafettnedturen onsdag.

– En av mine tyngste opplevelser hittil i karrieren, skrev 25-åringen, som var alt annet enn selvsikker på standplass under miksstafetten.

Hele tre strafferunder ble det på liggende skyting. Det var mye av grunnen til at Sverige havnet på en skuffende niendeplass, over to og et halvt minutt bak gullvinner Norge.

Etter løpet var både Samuelssons trener og hovedpersonen selv klar på at de trodde bommene skyldtes våpentrøbbel.

– Som å pusse tennene for en skiskytter

På Instagram litt senere var svaret klart:

– Etter løpet viste det seg at skruene som holder geværet fast til stokken var løse, forklarte Samuelsson.

Det får TV 2 skiskytingsekspert, Ole Einar Bjørndalen, til å stusse:

– Det er uforståelig at det kan skje i et VM. Det er utøvers ansvar å sjekke, og har man gjort det de siste dagene, så er det nesten umulig at det skulle løsne, sier Bjørndalen og fortsetter:

– Dette er som å pusse tennene for en skiskytter. Hvis man ikke har et system for å sjekke det jevnlig, så må man overlate det til andre, men våpenet er det mest private for en skiskytter. Det er kun hans ansvar.

FORSTÅR IKKE HVORDAN DET ER MULIG: Ole Einar Bjørndalen. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Den feilen gjør jeg ikke igjen

På torsdagens pressetreff utdypet Samuelsson hva som skjedde.

– Det er helt og holdent mitt ansvar. Jeg strammet inn skruene som jeg alltid gjør, men noen ting ble feil den her gangen.

– Glemte du å dobbeltsjekke?

– Ja, eller glemte og glemte. Jeg behøver ikke å gjøre det. Når skruen sitter, så bruker det å sitte. Men denne gangen gjorde det dessverre ikke det, sier Samuelsson.

Samuelsson strammet skruene sist få dager før første VM-konkurranse, forteller han.

– Den feilen gjør jeg ikke igjen, slår svensken fast.

Vetle Sjåstad Christiansen opplevde det samme selv i Pokljuka for seks år siden, forteller han til TV 2.

– Det er ikke så veldig vanlig. Jeg tror han har skrudd til litt lett hjemme selv, og så må han ha glemt det.

HAR SYMPATI FOR SVENSKEN: Vetle Sjåstad Christiansen. Foto: Marte Cristensen / TV 2

Dale: – Helt vanvittig

Johannes Dale er mildt sagt overrasket over våpenklusset til Samuelsson.

– Selv så regner jeg med at man hadde funnet ut av det på innskyting. Fordi det ser man på samlinger og sånt. Da må det eventuelt ha skjedd mellom innskyting og rennet, og det høres veldig rart ut, sier Dale.

– Hvis skruene var løse, var dem selvfølgelig det. Det tror jeg jo på, men det er helt vanvittig. Ekstremt uflaks, fortsetter han.

Bjørndalen forklarer at disse skruene er vanskelig tilgjengelig på våpenet, og at de festes med en momentnøkkel, der man kan se hvor godt festet de er.

For en skiskytter ligger denne målingen vanligvis mellom 2,75 og 4,5 i moment - og er skruene for løse eller stramme vil det gå utover hvor godt samlingen på skuddene sitter. Når skruene er strammet riktig, skal de ikke løsne lett.

– Dersom Samuelssons forklaring skulle stemme, må han nesten være utsatt for sabotasje, men det har jeg liten tro på. I tillegg ligger ikke våpnene bare rundt og slenger og er tilgjengelig for alle, sier Bjørndalen.

Han legger til:

– Dette er ABC for utøvere som går på nasjonalt nivå. For ikke å snakke om verdenscup, sier Bjørndalen.