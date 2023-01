Euforisk Braathen etter ny pallplass: – Det er en rus kun en seier kunne toppet

Lucas Braathen presterte godt i første omgang og lå som nummer to før andre omgang, kun 31 hundredeler bak Manuel Feller.

Der presterte ikke nordmannen like bra, men kjørte inn til fin tredjeplass, 41 hundredeler bak Daniel Yule som vant rennet og marginalt bak Dave Ryding som ble nummer to.

Nordmannen var storfornøyd med å ta nok en pallplass i den ikoniske bakken.

– Det er så fett å kunne komme tilbake her med andre forsøk på pallen. Med fans denne gang. Det er ikke til å tro. Jeg er så glad jeg fikk oppleve det. Det var en sær opplevelse i fjor uten tilskuere. Nå var det helt fantastisk, sier en nærmest euforisk Braathen til TV 2.

FEIRET MED LAGET: Lucas Braathen feirer sammen med laget og teamet etter på 3.plass i slalåm i Kitzbühel. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det er dette sport er. Det er de øyeblikkene her jeg lever for. Å kunne dele det med alle som kommer her for å se på. Det er utrolig.

– Hva slags følelse går gjennom kroppen nå?

– Det er en rus som kun en seier kunne toppet. Det er helt uvirkelig. Det rennet her er noe for seg selv.

Etter at Braathen hadde kjørt sitt finaleløp, sto Feller igjen som sistemann på toppen. Østerrikeren hadde alt i egne hender, men kjørte ut halvveis i løypa. Dermed ble Braathen nummer tre.

Lagkamerat Sebastian Foss Solevåg, som selv fikk en brukbar dag med 13. plass, var imponert over hvordan Braathen taklet utfordringene på.

– Det var bra tøft! Det er vanskelig å ligge topp tre i Kitzbühl. Det unner jeg nesten ingen, sier Solevåg til TV 2.

I BAKKEN: Lucas Braathen ble nummer tre. Foto: Mario Buehner / Bildebyrån

Henrik Kristoffersen leverte en skuffende første omgang i søndagens slalåm og lå som nummer tolv før andre omgang. Han kjørte seg betraktelig opp på resultatlisten, men klarte ikke å hente frem sitt aller beste i de tøffe forholdene.

Kristoffersen ble nummer fem.

Av de resterende norske gjorde Alexander Steen Olsen en enorm andre omgang. Han kjørte seg opp 10 plasser og endte som nummer tolv, plassen foran landsmann Sebastian Foss Solevåg.

Timon Haugan ble nummer 24. Atle Lie McGrath gikk på innerski og kjørte ut i første omgang.

– Det er kjipt å kjøre ut i første omgang i det kuleste rennet i år. En dritt måte å kjøre ut på. Jeg følte jeg hadde kontroll, men plutselig bare ristet det så mye at jeg mistet balansen og ikke hadde sjanse. Det er dritt, men det definerer ikke hvordan jeg kjører om dagen, sier Lie McGrath til TV 2.