Espen Bjervig gir seg i Skiforbundet

GIR SEG: Espen Bjervig hylles for resultatene, men får kjeft på et annet område. Foto: Lise Åserud

Langrennssjef Espen Bjervig (51) forteller til VG at han gir seg ved årsskiftet. TV 2s ekspert har en advarsel til dem som skal finne etterfølgeren.

– Jeg har vært lenge i en krevende jobb. Det krever at du er 110 prosent på ballen hele tiden. Jeg hadde en plan om å gi meg etter OL i Beijing i 2022, men det ville ikke vært noe morsomt å gi seg etter et mesterskap som ikke ble husket som det beste sportslige for Norge, sier Bjervig til VG.

Han har hatt jobben siden 2018.

Etter OL i 2022 stormet det rundt langrennsledelsen.

Bjervig og co. fikk kjeft for dårlig kommunikasjon, og ekspertene var svært kritiske til hvordan det skulle gå med norsk kvinnelangrenn etter at Therese Johaug ga seg.

– Det var mye utenomsportslig og ikke minst var det veldig mye negativt fokus på norsk kvinnelangrenn. Det var som at når Therese Johaug legger opp, var det slutt for norsk kvinnelangrenn. Så jeg bestemte meg for at den reisen skal jeg være med på, jeg skulle snu den trenden sammen med jentene og trenerne. Det er jeg utrolig stolt av, sier Bjervig til VG.

Ris og ros

TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad slår fast at man ikke kan annet enn å hylle Bjervig for resultatene som er oppnådd i perioden han har vært leder for landslaget.

– I mesterskap etter mesterskap har Norge vært beste nasjon, og det er tatt gull etter gull etter gull. Bjervig og trenerteamet bidro også sterkt til å løfte langrennsjentene opp på et nytt nivå etter Therese Johaug la opp, og det fortjener også Bjervig ros for, sier Skinstad.



Samtidig mener han at det «har vært unødvendig mange negative saker» under 51-åringens ledelse.

– Måten han har håndtert sakene på, både internt og i media, har bidratt til å gjøre disse mer negative for norsk langrenn enn de hadde trengt å være. På dette området har han ikke vært i nærheten av å levere på samme nivå som landslagsløperne har gjort i sporet, og det har vært skuffende, mener Skinstad.



TV 2S LANGRENNSEKSPERT: Petter Soleng Skinstad. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Han fortsetter:

– Å være leder for en av de mest populære idrettene i Norge, er ingen lett jobb, og det blåser åpenbart på toppene selv om resultatene er uangripelige. Skisporten skal og må engasjere, og skulle folk slutte å bry seg, vil langrennssporten slik vi kjenner den forsvinne.

– Jeg håper etterfølgeren til Bjervig kan virke mer samlende og positiv i møte med både media og grasrota. Med de utfordringene skisporten står overfor, er det viktigere enn på lang, lang tid. Her må toppledelsen i norsk langrenn tenke seg nøye om i jakten på en erstatter, advarer Skinstad.



Støy

Bjervig har ikke besvart TV 2s henvendelse torsdag.

Nylig meldte VG at Skiforbundet hadde opprettet en varslingssak etter at tidligere Klæbo-hjelper og landslagssmører Frode Pedersen gikk ut mot det han mener er kritikkverdige forhold.

I tillegg har det vært mye støy rundt Johannes Høsflot Klæbos landslags-nei, og forbundet har økonomisk trøbbel.

– Disse tingene er en del av idretten og det har vært mange krevende saker opp gjennom. Det beste hadde vært at det gikk på skinner, men sånn er ikke verden, sier Bjervig til VG.



Nøtterøy-mannen har selv en fortid som landslagsløper. Han konkurrerte i verdenscupen fra 1995 til 2003, og tok sølvmedalje på stafetten i VM i 1999. I samme år vant han ett verdenscuprenn.

Bjervig har tidligere også vært ekspertkommentator for NRK.