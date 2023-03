Erna Solberg truet med å ringe Angela Merkel

Da kvinnehopperne ble nektet å hoppe VM i stor bakke, grep Norges statsminister inn for å hjelpe Maren Lundby og Co.

GODE KOLLEGER. Den tidligere tyske forbundskansleren, Angela Merkel, og Erna Solberg har alltid hatt en god tone. Her i Berlin i 2018. Foto: JOHN MACDOUGALL/AFP

Det er i minidokumentaren «Jentenes kamp for å fly», som du kan se på TV 2 Play, at de oppsiktsvekkende opplysningene kommer fram.

I slutten av januar i 2020 skulle de norske hoppjentene til Oberstdorf for å hoppe prøve-VM. Rennet var en del av verdenscupen og skulle gå i den store bakken

Men i programmet for VM året etter var kvinnehopperne avspist med kun ett renn – i normalbakken.

– Hei, det er Abid

Dette fikk Maren Lundby til å se rødt.

– Det går på motivasjonen løs at vi ikke skal få hoppe VM i storbakke neste år. Det er ingen logikk i det, sa en tydelig frustrert Maren Lundby til TV 2.

Intervjuet og budskapet ble lagt merke til også i det politiske miljøet. Bare noen dager før Lundby og resten av landslaget reiste ned til Oberstdorf presenterte Erna Solberg en helt ny regeringskabal.

– Da var jeg i Oberstdorf. Og den første telefonen jeg fikk om morgenen var fra en kar som sa han het Abid.

Bråthen skjønte først ikke hvem Abid var.

– OK, Raja da. Det er Abid Raja, sa han. Så da skjønte jeg kulturministeren på tråden, ler Bråthen.

Den ferske kultur-og likestillingsministeren ville bare ringe for å gi Lundby og Bråthen moralsk støtte i jobben for å få VM-arrangørene til å snu.

TAKKET FOR HJELPA: Her møtes Maren Lundby og Abid Raja på Lillehammer i etterkant av beslutningen om å innføre storbakke for kvinner i VM. Foto: Geir Olsen

Overfor TV 2 bekreftet Raja samtalen med Bråthen samme dag.

– Vi står skulder ved skulder sammen med kvinnene på hopplandslaget når de ønsker å hoppe i storbakke, sa Raja.

Statsministeren på tråden

Men kulturministeren var ikke den eneste i regjeringen som var forbannet på vegne av Maren Lundby og Co.

– Bare halvannen time senere så får jeg på nytt et anrop fra Oslo. Da var det en fra statsministerens kontor, en statssekretær sannsynligvis som ringte på vegne av Erna Solberg, sier Bråthen.

Og budskapet fra den øverste politiske ledelsen i Norge overrasket Bråthen.

– Vi fikk høre at vi hadde full støtte hos statsministeren. Og hvis vi følte det ville være hensiktsmessig, så kunne hun ta kontakt med Angela Merkel for å diskutere situasjonen. Slik at Merkel eventuelt kunne legge press på den tyske arrangøren, sier Bråthen.

Erna Solberg bekrefter historien.

– En viktig sak

– Man misbruker ikke en slik mulighet til kontakt. Men det er sånn at en kvinnelig statsminister, til en annen kvinnelig kansler, kan snakke sammen om ulike saker.

– Har du hotline inn til Angela Merkel?

– Nei, men det var fullt mulig å prate med Angela Merkel hvis det var viktige saker. Og dette var en viktig likestillingssak som vi diskuterte på statsministerens kontor, sier Solberg.

Derfor ønsket hun å bidra til å legge press på tyskerne.

– Det hadde tatt så lang tid for hvert enkelt steg, at jentene skulle få konkurrere i liten bakke, og deretter i stor bakke, at det var på tide å bli ferdig med det, sier Solberg.

Bråthen mener samtalene ga dem et viktig moralsk løft i lobbyvirksomheten de prøvde å drive for å få endret VM-programmet.

– Det er klart at når du får høre at du har en slik sterk støtte som nesten overgår den vi hadde fra vårt eget forbund, så betyr det veldig mye, sier Bråthen.

Ble en snakkis

Bråthen bekrefter at han straks satte ut «rykter» i skimiljøet om at han hadde blitt personlig kontaktet av kulturministeren og statsministerens kontor.

Saken ble raskt en snakkis.

Sammen med Maren Lundby hadde de på forhånd bestemt seg for å bruke tid på lobbyvirksomhet for å få storbakkerennet inn i VM-kalenderen.

Og at den norske statsministeren satt med telefonen i hånda for å ringe Angela Merkel, gjorde inntrykk åpenbart inntrykk hos de lokale arrangørene i Oberstdorf.

For allerede samme dagen begynte Bråthen å få signaler om at tyskerne ville snu, og sette inn storbakke for kvinner som en ny øvelse.

– Hvor avgjørende disse telefonene var tør jeg ikke å si. Men det er ingen tvil om at ting skjedde raskt etterpå. Allerede tre dager senere ble endringene vedtatt i FIS-styret, sier Bråthen.

Lærte av saken

Erna Solberg rakk dermed aldri å ringe sin kanslerkollega i Tyskland. Men erfaringen fra 2020 har Maren Lundby brukt bevisst i ettertid.

– Da det skulle avgjøres om vi fikk hoppe i Vikersund, så tok vi kontakt med kulturministeren via «Like muligheter» som jeg er en del av. Sånn i fall vi skulle få bruk for det, sier hun.

Helt siden Anette Sagen og co. ble nektet å hoppe i Vikersund i 2004 har kvinnehopp vært en tung symbolsak i den norske likestillingskampen.

Derfor har helgens skiflygingsrenn en enorm symboleffekt.

– Det er en viktig milepæl sportslig. Men det er fortsatt mye å kjempe om, for eksempel en utjevning av premiepenger og en mer samkjørt kalender.

– Så vi er ikke helt i mål ennå, sier Maren Lundby.

Derfor er det neppe noen overraskelse at dagens kulturminister, Anette Trettebergstuen, også kommer til å være til stede i Vikersund søndag når kvinnehopperne får sitt første offisielle renn i en skiflygingsbakke.