«Er det bare jeg som føler at flyet styrter her?»

Vetle Sjåstad Christiansen har vært gjennom to runder med covid det siste halvåret. Kroppen reagerte på en måte han aldri hadde forventet.

TO RUNDER MED COVID: Vetle Sjåstad Christiansen slapp for alvor ned guarden etter sesongen og lå i horisontalen i fem uker. Kroppens respons har forbløffet ham. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Det tok sin tid, men sist vinter fikk Vetle Sjåstad Christiansen endelig ut mye av potensialet sitt som skiskytter.

Den svære Geilo-mannen, 192 centimeter høy og nesten 90 kilo tung, ble stafetthelt i OL, fikk smake på følelsen av å gå med den gule sammenlagttrøya og sto øverst på pallen i flere individuelle renn i verdenscupen.

– Jeg har litt mer ro i sjelen nå enn jeg hadde før sesongen i fjor. Det kommer med litt ro og selvtillit etter en god vinter. Jeg stresser ikke, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

JAKTER DETALJENE: Sjåstad Christiansen sitter en halvtime i 70 graders varme etter tøffe økter, i håp om at han skal restituere bedre enn konkurrentene. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Voldsom runde

Sjelefreden har kommet godt med etter at covid-19 omsider innhentet skiskytterne etter sesongen:

Sjåstad Christiansen har vært smittet to ganger det siste halvåret: først etter smittebonanzaen på avslutningsfesten etter Holmenkollen i slutten av mars, og så igjen i juli.

Den første runden betegnes av 30-åringen selv som «voldsom».

– Jeg hadde først en voldsom runde rett etter sesongen, hvor jeg omtrent lå i horisontalen i fem uker i strekk. Heldigvis tok det ikke så mye på brystet mitt. Det holdt seg oppi hals og nese, og jeg hadde voldsomt mye øresus, forteller han.

Øresusen plaget ham tidvis mye, ikke minst når han skulle ut og reise.

– Det var noen flyturer der hvor vi skulle ned for landing, og jeg tenkte «er det bare jeg som føler at vi holder på å styrte her?», sier Sjåstad Christiansen og viser hvordan han klamret seg fast til setet.

SVÆR HALLING: Men 192 centimeter høye og 90 kilo tunge Sjåstad Christiansen biter fra seg i motbakkene likevel. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Det var fullt trykk på ørene, og så det fallet i trykk i eget hode. Så kikket jeg opp, og alt var helt normalt rundt meg. Det var helt merkelig.

– Hvordan var tilstanden etter de fem ukene?

– Symptomene var relativt milde hele veien, men det slapp aldri. Jeg vil gjerne la kroppen rydde opp selv når det skjer noe, for eksempel har jeg aldri gått på antibiotika eller penicillin. Jeg vil unngå sånt så lenge som mulig, og det var heller ikke så aktuelt med tanke på covid. Men da jeg gikk inn i uke fem og fortsatt følte meg syk, ble jeg litt bekymret. For jeg var sjanseløs på å trene noe. Men med en gang kalenderen viste 1. mai, så slapp det. Og da slapp det skikkelig. I grevens tid, sier Sjåstad Christiansen.

– Men du har aldri gått på antibiotika?

– Jeg har vært heldig og sjelden blitt syk på kritiske tidspunkt. Selvfølgelig, om jeg blir syk midt på vinteren, vil jeg tro at jeg kan få en skikkelig effekt av en antibiotikakur. Ettersom jeg aldri har tatt det før kan jeg kanskje redde et VM, eller en sesong, ved å bli frisk ganske fort, sier han.

STERKT ØYEBLIKK: Familien til Sjåstad Christiansen foran TV-skjermen 15. februar, når sønnen avgjør stafetten med en legendarisk etappe. FOTO: Jonas Been Henriksen

Skjønner ingenting

Sjåstad Christiansen er nemlig opptatt av å bli syk på de «riktige» tidspunktene. Under NM i rulleskiskyting på Gautefall tidligere i september håndhilste han villig på alle deltakere på pressetreffet.

I juli røk han også på en runde to med covid.

Det som forbløffer ham er hvordan kroppen har respondert på sykdomsperiodene.

– Den andre runden var mye mildere, men eksakt samme symptomer. Veldig mye slim og styr oppe i nese og hals, og trøkk i hodet. Men sett bort fra det har det aldri gått bedre, faktisk. Jeg skjønner ikke hva som har skjedd, men jeg har perset på alle tester. Det flyter ekstremt bra. Kanskje var det bra å få fem uker på sofaen i våres, og en veldig rolig og kontrollert oppbygging. 60 timer trening i mai, 70 timer i juni, 80 timer i juli og 90 timer i august. Og så har jeg holdt det veldig nede på hardøktene, sier han.

Likevel har han herjet i sommerkonkurransene, for eksempel under Blink-festivalen i august. NM på Gautefall var faktisk første gang han var mulig å hamle opp med.

SPIDER-VETLE: Vetle Sjåstad Christiansen tar seg alltid ut i konkurranse, som her etter NM-sprinten på Gautefall sist helg - med en imponerende slimremse etter målgang. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– At jeg har overlevd så bra som jeg har gjort er over all forventning, sier han.

Snuser på 80-tallet

Testene han har perset på handler om kroppens evne til å kvitte seg med melkesyre og det maksimale oksygenopptaket.

– Løping lyver ikke. Jeg har løpt standardtesten med 10,5 prosent motbakke, og økt farten for hvert drag. Så sjekker man laktatnivået i kroppen og drar på med en o2-test til slutt. Det var all time high siden jeg kom inn på laget høsten 2014. Og den høsten dreit jeg meg loddrett ut med vill form før jeg kollapset på vinteren, sier Sjåstad Christiansen og ler.

Brødrene Bø, med Johannes i spissen, har luktet på 85-86 milliliter per kilo i maksimalt oksygenopptak tidligere.

ETTERLENGTET SUKSESS: 30-åringen fra Geilo fikset stafettgull, og tok også individuell bronse på den avsluttende fellesstarten i OL sist vinter. Foto: Heiko Junge

Sjåstad Christiansen er et stykke under med sin personlige bestenotering på 79, men han minner om at man i dette tilfellet må se bak resultatet.

– Det er ikke fryktelig høyt, men du må se hvem du prater med. En 192 centimeter høy halling på 90 kilo. Det er ganske innafor med den kroppen. Når du deler oksygenopptaket på mine kilo blir trøkket ganske bra, sier han.