– Enten blir jeg fullstendig idiot, eller så får jeg et løft

TV 2s skiskytingsekspert lar seg forbause over VM-debutantens ekstreme treningsregime. For i vår gjorde Endre Strømsheim (25) en drastisk endring.

– Jeg har vel aldri gjort så radikale endringer i treningen, som jeg har gjort i år, forteller skiskytteren til TV 2.

Det startet med at 25-åringen leste treningsdokumentet til Nils van der Poel. Da treningsarbeidet til skøyteløperen ble kjent, hadde ingen i skøytemiljøet sett lignende før.

I grove trekk går treningsprogrammet ut på ekstreme og lange treningsøkter i fem dager, deretter hvile i to dager.

DRASTISK ENDRING: Endre Strømsheims treningsregimet er ikke hverdagskost i skiskyttermiljøet. Foto: Marte Christensen / TV2

– «Hvordan oversetter jeg dette til skiskyting?» tenkte jeg. Så har jeg egentlig jobbet med det.

Økter på fire til elleve timer

Sommeren til Strømsheim ble som en intens sommerleir over flere måneder.

– Det handler egentlig bare om å holde på så lenge som mulig i øktene. Det kan være alt fra fire til ti-elleve timer. Så gjør jeg det i så mange dager som jeg orker, til jeg er helt utkjørt. Så slapper jeg av, skikkelig, forklarer Strømsheim.

– Da har jeg en enorm base, så når høsten kommer tåler jeg egentlig å trene hardt hver dag, nesten. Jeg trener hardt en eller to ganger om dagen i fem dager, og så hviler jeg i to dager. Og så repeterer jeg det.

– Kan du gi et tall på hvor mye du trente på det meste?

– Det drøyeste jeg gjorde var vel rundt 60 timer på en periode på ni dager.

VM-DRØMMEN: Landslagets skytetrener Siegfried Mazet og Endre Strømsheim går igjennom de siste forberedelsene før VM-debuten forrige uke. Foto: Marte Christensen / TV2

I løpet av en ferietur på Sørlandet i sommer bestemte Strømsheim seg for å gjennomføre triatlon-konkurransen Ironman som en treningsøkt.

– Det var brutalt. Det var litt krampe på kvelden der, men jeg tok det som en langtur og brukte vel elleve timer.

Strømsheim gikk inn i det nye regimet fullstendig klar over at dette var svært ulikt hvordan skiskyttere vanligvis trener. Men det var på tide å prøve noe nytt, følte 25-åringen.

– Jeg visste at enten blir jeg fullstendig idiot, eller så får jeg et bra løft, sier han med et smil.

– Jeg tenkte meg veldig, veldig nøye om før jeg begynte med dette. Det er viktig å være ekstremt godt trent før du begynner med det, jeg ville aldri begynt med dette som 20-åring. Men nå er jeg 25 år og har ikke slått igjennom ennå, så da gjør jeg en drastisk endring. Men jeg ville aldri gjort det hvis jeg ikke visste jeg var veldig godt trent fra før, utdyper Strømsheim.

Overrasket Bjørndalen

Et løft har det blitt. Strømsheim har herjet i IBU-cupen denne sesongen, og tidligere i januar var Ole Einar Bjørndalen klar og tydelig på at Strømsheim burde få gå verdenscupen i Le Grand Bornand.

Slik ble det ikke, og da han ikke ble tatt ut til Pokljuka etter jul, heller, måtte Strømsheim slå seg til ro med at målet for sesongen ikke ble nådd.

OVERRASKET: Ole Einar Bjørndalen har aldri hørt om en skiskytter som trener slik som Endre Strømsheim. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Jeg satte meg VM som mål i vår og har virkelig prøvd å gå all in på det. Så trodde jeg egentlig den drømmen ble knust for noen måneder siden, men plutselig var jeg her likevel. Det er en drøm, sier VM-debutanten.

At Strømsheim nå er på plass på den store scenen i Oberhof, mener Bjørndalen er fullt fortjent.

– Han har overbevist gang på gang denne sesongen, poengterer Bjørndalen.

Men da TV 2s skiskytingsekspert ble klar over treningsregimet til VM-debutanten, lot han seg forbause.

– Jeg har aldri sett og hørt om en skiskytter som har trent sånn som Endre. Han er nytenkende, nøyaktig og har trent ekstreme mengder med langt over 100 timer hver måned i sommer, sier Bjørndalen og fortsetter:

SUKSESS: Endre Strømsheims treningsregimet har gitt ham gode resultater. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

– Han har blokklagttreningen på en måte som ingen skiskytter har gjort tidligere. Det er bare å gratulere ham med at det funker, og det er jeg veldig nysgjerrig på og veldig imponert over.

– Morsomste året mitt som skiskytter

Når han nå endelig har fått konkurrert mot verdenseliten, kjenner Strømsheim på at sommerens regime har fungert.

– Det har gitt et veldig stort løft og mer stabilitet fysisk. Så selv om jeg føler meg tyngre og har en rufsete oppladning (til VM), altså, jeg går overhodet ikke like fort som Thingnes Bø, men jeg faller ikke helt sammen uti der. Det tror jeg er i sammenheng med at jeg er mer robust i år, mener Strømsheim.

Han kommer til å fortsette på samme måte til sommeren.

– Det å kunne legge inn litt stunt om sommeren synes jeg er veldig gøy. Dette har vært det morsomste året mitt som skiskytter, så jeg kommer absolutt til å gjøre det samme neste år.