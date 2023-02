– Eneste folk venter på nå er når han skal feile

Treneren er forberedt på et skyhøyt forventningspress gjennom VM. Johannes Thingnes Bø takker OL i 2022 for at nervene er fraværende,

Johannes Thingnes Bø takker OL i Beijing for at nervene er fraværende. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

13. januar i Ruhpolding: Johannes Thingnes Bø går ankeretappen for Norge på herrestafetten.

Verdenscuplederen har en luke til tyske Roman Rees bak ham når han kommer inn på standplass og skal skyte for seier.

Det blir et nervedrama. På tredje og og femte skuddet blir det bom og Thingnes Bø må bruke to ekstraskudd. Da den femte blinken går ned viser TV-bildene en Thingnes Bø som lukker øynene og puster lettet ut.

Etterpå snudde han seg til publikum med en forsiktig feiring.

Johannes Thingnes Bø utstrålte enorm lettelse da han etter to ekstraskudd fikk ned alle blinkene under stafetten i Ruhpolding. Foto: Marte Christensen / TV 2

– De fem minuttene før, fra du går ut fra liggende og du vet du har en stående serie igjen. Det er stafett, du går ankeretappe... du rekker å tenke litt da. Det bygger seg opp. Det er bra det bare er to skytinger i en stafett og ikke fire. Da kunne det blitt tungt på slutten den dagen, sier Thingnes Bø med et lite flir til TV 2.

– Jeg skulle gjerne smelt fem ned og jublet litt mer med publikum, men det ble en litt rolig feiring siden prestasjonen min ikke var så bra, påpeker han.

En av dem som kanskje til og med får med seg mer enn TV-bildene på standplass er landslagets skytetrener Siegfried Mazet. Han husker naturligvis situasjonen godt.

– Hadde TV-bildene vist at du pustet like lettet ut om de var rettet mot deg?

– Ja, ja. Selvfølgelig.

Mazet ler litt før han blir mer alvorlig.

– Når du leder og bruker et ekstraskudd, gjør du ikke jobben perfekt. Det er viktig å prøve å få ned alle fem med en gang. Det er da du er den beste og da kan du feire skikkelig, fortsetter skytetreneren.

– Folk venter på at han skal feile

Tross noen nervepirrende sekunder i Ruhpolding for en måned siden ble det norsk jubel - som det ofte blir rundt Johannes Thingnes Bø.

Onsdag er det stafett igjen, denne gang miksstafett og Thingnes Bø går igjen ankeretappen i en stafett der Norge er soleklare favoritter.

– Jeg blir litt nervøs, sier Mazet og tenker på situasjoner som i Ruhpolding der stafetten avgjøres på siste stående skyting.

– Men jeg vet hvordan Johannes er. Han er veldig sterk på standplass og veldig mentalt sterk. Han er også rask på ski, så selv om han må i en strafferunde, kan han ta tid på tempoet i løypa.

Det er ingen tvil om at Thingnes Bø er en favoritt til VM, den største favoritten inn til et mesterskap noensinne, har Ole Einar Bjørndalen tidligere uttalt.

Forventningspresset er høyt på 29-åringen fra Stryn. Kanskje høyere enn noen gang.

– Det vil selvsagt være annerledes i et VM. Alle forventer at han skal vinne. Nå er det på en måte sånn at det eneste folk venter på er når han skal feile, og om han kan feile. Det legger et ekstra press på ham for øyeblikket, sier Mazet.

Skytetreneren påpeker at dette presset ikke er noe de bruker mye tid på å snakke om. Det er fokus på jobben som skal gjøres, på å gjøre det bra og helst bedre enn tidligere.

– For det har ikke vært perfekt. Han har hatt noen feil her og der. Selv om han har gått fort på ski, har han måttet kjempe for seieren. Så vi må jobbe for å skyte feilfritt og ikke si oss fornøyde med én bom. Det er fremdeles bra om han får en bom, men vi kan ikke være fornøyde med det, understreker Mazet.

Helt uten nerver, men...

I intervjuene han har gjort i forkant av VM har Thingnes Bø fremstått som upåvirket. Nervene har ikke helt nådd ham. Det takker han OL i fjor for.

– Vi var heldige at vi fikk et OL som var ganske ekstremt med tanke på nervøsitet med vind, kulde, det var OL-medaljer det stod om, i tillegg til korona og uvissheten rundt det. Nervøsiteten er ikke i nærheten av det som den var i fjor, sier Thingnes Bø.

Men nervene kan nok komme snikende, selv på en rolig og behersket verdenscupleder fra Stryn.

– Jeg går inn til dette mesterskapet her egentlig helt uten nerver i det hele tatt. Men når startskuddet går og vi kommer i gang, kommer det nok, sier Thingnes Bø og legger til:

– Jeg merker jo at folk har sett frem til dette i lang tid. Så ja… spenningsmomentet rundt hvem som får det til og hvem som ikke får det til er det alle lurer på nå.

Og hvem som får det til ser du på TV 2 Direkte og Play fra klokken 14.00!