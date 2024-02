Én må ut: – Et nederlag

Onsdag er det duket for normaldistanse i Nove Mesto, den nest siste individuelle konkurransen i årets VM.

Mesterskapet avsluttes med fellesstart søndag. Norge risikerer at en av deres seks utøvere ikke får gå VMs siste øvelse.

Norge har i utgangspunktet fem plasser til fellesstarten, men er seks herrer i VM.

Om ikke samtlige seks står med individuell medalje etter normaldistansen må én ut.

– Det er seigt, det må vi innrømme. Den er kjedelig for en av oss. Vi har vært forberedt på det lenge, men for den som ikke får gå fellesstarten er VM kanskje over, sier Johannes Dale-Skjevdal til TV 2.

SEIGT: - Den er kjedelig for en av oss, sier Johannes Dale-Skjevdal om at en av de norske trolig ikke får gå VM-fellesstarten. Foto: Heiko Junge / NTB.

Reglene er som følger:

Alle med medalje i VM får gå fellesstarten, dette er ikke medregnet stafett.

Individuelle resultater så langt i VM: Johannes Thingnes Bø: Sølv (sprint), Gull (jaktstart) Sturla Holm Lægreid: Gull (sprint), Sølv (jaktstart) Vetle Sjåstad Christiansen: Bronse (sprint), Bronse (jaktstart) Tarjei Bø: 6. plass (sprint), 5. plass (jaktstart) Johannes Dale-Skjevdal: 7. plass (sprint), 4. plass (jaktstart) Endre Strømsheim: 20. plass (sprint), 8. plass (jaktstart)

Per nå gjelder dette Johannes Thingnes Bø, Vetle Sjåstad Christiansen og Sturla Holm Lægreid.

Tarjei Bø, Endre Strømsheim og Johannes Dale-Skjevdal har så langt ikke individuell medalje. Siste sjanse er onsdagens normaldistanse.

Skulle én av dem ta medalje onsdag, er det én av de to andre som må vike.

Landslagsledelsen tar avgjørelsen basert på form, VM-resultater og plassering i verdenscupen.

– Vi vurderer totalen i hvem vi mener er de sterkeste til å gå fellesstarten, forteller landslagssjef Per Arne Botnan.

Basert på resultatene så langt i VM og verdenscupen, er det Strømsheim som ligger dårligst an.

– Per nå så er det klart hvilke fem som ligger best an. Endre må nok ha en veldig god prestasjon på normalen for å skulle få plass på fellesstarten, utdyper Botnan.

– Men det er ikke svart/hvitt?



– Nei, det er det ikke.



Strømsheim: – Ganske krystallklart

– For min del er det ganske krystallklart, egentlig. Ta medalje, eller så er VM slutt, sier Strømsheim.

Men det presset lever han fint med.

– Det er litt deilig, for jeg må virkelig gå «all in». Om jeg tar en medalje har alt og si. Jeg liker å ha frie tøyler og gi alt, så det er fint det.

Etter en skuffende sprint der kroppen ikke spilte på lag, gikk Strømsheim seg opp 12 plasser på jaktstarten med 19 av 20 treff.

– Nå blir det et veldig press, men jeg liker det. Jeg liker å gå for medaljer og har ikke noe problem med å tenke på det. Jaktstarten ga meg optimisme, så hvis jeg gjør noe lignende tror jeg at jeg absolutt er i en posisjon til å ta en medalje.

Bø: – Et nederlag

Tarjei Bø var nære medalje både på sprint og jaktstart. På sistnevnte gjorde en helsprekk på siste skyting at han måtte ta til takke med 5. plass.

– Jeg føler på det for meg selv, særlig nå når jeg har misbrukt to muligheter, føler jeg at jeg har et medaljepress. Jeg har jo lyst å få det til, men det er mest for egne målsettinger og drømmer, mer enn et uttakspress, sier Bø.

NEDERLAG: Tarjei Bø hadde levert tre plettfrie serier før det raknet på siste skyting på jaktstarten i Nove Mesto. Foto: Michael Allen / TV 2

Men selv en rutinert skiskytter som det eldstebror Bø er, føler litt på spenningen rundt uttaket til fellesstarten.

– Man er aldri trygg, men sesongen har vært så bra at hvis man setter meg på sidelinjen så skal det ha skjedd mye de neste par døgnene, tenker jeg.

– Alle vil jo gå. Vi har lykkes bra i år og er veldig glad for at vi har seks mann på start, både på sprint, jaktstart og normal. At vi bare har fem på fellesstarten og vi først har fått den gulroten med seks på de andre distansene, blir det veldig nederlag for den som ikke får gå, poengterer Bø.

MÅ TA ET VALG: Om ikke samtlige seks norske står med individuell medalje etter sprint, jaktstart og normal, må landslagstrenerne ta et valg om hvem som skal ut. Det mener landslagssjef Per Arne Botnan er verdt å diskutere. Foto: Marte Christensen / TV 2

Dale-Skjevdal tok den sure 4.-plassen på jaktstarten. Nå er han klar for å gå seg inn på pallen.

– Først og fremst har jeg veldig lyst på medalje uavhengig av uttak til fellesstarten. Men jeg har veldig lyst å gå den også, så er det ikke sånn at man nødvendigvis må ta medalje for å gå fellesstarten, men det hjelper.

– Jeg er sugen på medalje, det tror jeg folk skjønner.

Diskusjoner rundt regelverket

Per nå er reglementet slik at nasjoner som har fem utøvere blant topp femten i verdenscupen sammenlagt, er sikret fem plasser på hver av VM-øvelsene.

Under sprint, jaktstart og normal får samtlige seks gå fordi Norge har tittelforsvarer på distansen.

Det har ikke Norge på fellesstarten. Svenske Sebastian Samuelsson vant fjorårets VM-fellesstart i Oberhof.

Landslagssjef Botnan mener det er verdt en diskusjon rundt reglene for uttak i VM.

– Det er diskusjoner om det er riktig at det er nasjonen som skal ta den vurderingen, eller om regelverket burde være så klart i at er det medaljevinnere som rangeres først, eller er det verdenscupen sammenlagt?

– Om det er bestemt på forhånd, så vet alle det. Da slipper du å gå og tenke på at det er trenerne som må ta den vurderingen, sier Botnan.

