– En budeie fra Dombås med bein i nesen

Mens både Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff har meldt karrierestopp, «skrikes» det etter nye profiler på kvinnesiden i norsk skiskyting.

På trappen står en uredd 24-åring fra Dombås klar til å fylle tomrommet etter de to stjernene .

– Jeg synes det er veldig gøy. Jeg er jo ikke vant med det. Så med en gang jeg hører jeg skal ha et intervju gleder jeg meg.

Slik svarer Juni Arnekleiv på spørsmålet om hva hun synes om den økte oppmerksomheten hun har fått etter hun ble kastet inn i VM for en måneds tid siden.

Med gode resultater etter hun har fått vise seg på den store scenen, er både håpet og ønsket om en eliteplass til neste sesong økt betraktelig.

– Jeg føler jeg har levert en god søknad for den plassen nå med mange gode skirenn på slutten av sesongen og har holdt en bra form egentlig helt siden nyttår, sier en offensiv Arnekleiv.

24-åringen, som kom rett fra IBU-cupen og inn i VM, har Marte Olsbu Røiseland som et av sine store forbilder. Og på spørsmål om hun selv kunne tenke seg å bli den neste Røiseland, svarer Arnekleiv ivrig:

– Absolutt!

– Hva skal du gjøre for å klare det?

STAFETTSEIER: Juni Arnekleiv var en del av laget som vant stafetten i Östersund i forrige verdenscuprunde. Foto: ANDERS WIKLUND

– Det er bare å trene og ha det gøy. Marte har vist mye glede med skiskyting og at det ikke bare en jobb. Så det er viktig å ha det veldig gøy på veien.

Hylles av skiskytterherrene

Arnekleiv har på kort tid rukket å markere seg innad i landslaget. Vetle Sjåstad Christiansen ser en forskjell mellom kvinnesiden og herresiden i norsk skiskyting.

VM-debut: Arnekleiv var i Oberhof som reserve, men fikk plutselig sjansen til å gå renn. Der imponerte hun stort. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Hos oss gutta er det som mange som bare tar sin plass uansett om de ikke fortjener den, de bare skal ha den, sier Sjåstad Christiansen og ler før han fortsetter:

– Jentene har vært litt mer forsiktige, men nå kommer det opp unge, offensive utøvere som Juni som tar plassen sin og det digger vi.

Tarjei Bø tror Arnekleiv kan bli den som tar over etter Røiseland og Eckhoff.

– Hun er en budeie fra Dombås med bein i nesen. Hun er kul, offensiv og har riktig innstilling. Hun er en riktig type for å ta over stafettpinnen.

Også Johannes Thingnes Bø lar seg fascinere over offensiviteten til 24-åringen.

– Juni er verdens beste jente. Hun er en ekstremt kul dame. Offensiv, morsom og går godt sammen med alle, både på herrelaget og damelaget. Så jeg får virkelig håpe at hun får et løft, for jeg tror hun på mange måter kan bli et slags lim mellom dame- og herrelaget, sier Thingnes Bø.

– Litt som Marte har vært?

– Ja, på en måte. Litt den samme.

Northug: – Vi trenger det nå

TV 2-ekspert Petter Northug vet det meste om det å være en stor profil i idretten. Han tror Arnekleiv har alle forutsetninger for å lykkes.

Petter Northug er TV 2s ekspert. Foto: Marte Christensen / TV2

– Juni virker uredd og hun virker som at hun trives i dette verdenscupsirkuset. Gjør du det, er forutsetningene for å lykkes mye større enn om du er redd. Alt er mulig for Juni, sier Northug og påpeker viktigheten av at unge utøvere som Arnekleiv markerer seg nå:

– Vi trenger dette, og vi trenger det nå. Spesielt i denne perioden her når to store stjerner gir seg. Det er ofte det som skiller de beste fra de nest beste også, det at man tør å snakke høyt. Sånn skal det være.

Å være en profil er noe Arnekleiv ikke har noe som helst imot.

– Jeg føler jeg flink til å vise gleden med skiskyting og ikke bare at du må trene og levere resultater. Man skal ha det litt gøy også, ellers så har jeg ikke helt troen på at man skal bli god, sier Arnekleiv med et smil.