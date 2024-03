Emil Iversen dropper afterski: – Jeg må være lur nå

LILLEHAMMER (TV 2): Emil Iversen satte punktum for skisesongen med to beskjedne plasseringer i NM. Nå tar trønderen grep før ny sesong.

– Det var helt tomt på tanken. Sånn er det.

31. plass og over 2.30 minutter bak skiesset Johannes Høsflot Klæbo ble Meråker-guttens siste kraftanstrengelse i det som har vært en spesiell sesong.

Trønderen har jobbet i motbakke i flere sesonger.

– Det har vært brutalt. Kroppen har ikke fungert i det hele tatt, og i fjor stod jeg der med hundre spørsmål. Du tenker «har jeg kreft?».



Påskeplanene: Dropper Hemsedal

Redningen denne sesongen ble sammenlagtseier i Skandinavisk Cup – noe som sikrer Iversen plass i verdenscupen før jul neste sesong.

Dermed lever VM-håpet på hjemmebane i aller høyeste grad.

27. februar 2025 er første VM-øvelse i Granåsen.

OPP OG NED: Det har ikke gått på skinner for Emil Iversen etter VM-gullet på femmila i Oberstdorf i 2021. Foto: Terje Pedersen

– Hva skal du gjøre fremover?

– I påskeferien skal jeg hjem til Meråker for å gå på ski. Jeg har kjæreste og blitt litt eldre, så det blir ikke Åre, Hemsedal og afterski hele påska. Nå blir det lange skiturer og spekesnacks fra Grillstad (sponsor) og kanskje noe godt i glasset på kveldstid. Det blir mye skigåing så lenge snøen ligger.

– Må kompisene dra uten deg?

– Ja, det er noen kompiser som er i Brasil på et bryllup nå. Jeg blir hjemme og trener. Jeg må være litt lur nå. Jeg har veldig kort tid igjen av min fantastiske skikarriere. Jeg akter å yte maks av det siste året jeg har igjen. Jeg er kjempemotivert, så får vi se om det er mulig å kjempe om medaljer i Granåsen.

SITATSTERK: Emil Iversen tok seg god tid til å prate med både TV 2 og Dagbladet etter målgang. Foto: Rasmus Lie /TV 2

Iversen fortsetter:

– Men akkurat i dag er det to minutter opp til de beste i verden, men jeg tror det skal være mulig å kutte litt.

– Etter Granåsen. Har du en plan da?

– Det blir vel å kjøpe meg en traktor og begynne med brøyting i Trondheim. Det har jeg mest lyst til. Jeg er veldig glad i å arbeide. Jeg har jobbet mye på gård og elsker å jobbe. Jeg gleder meg til å stå opp tidlig og gjøre en innsats for noen andre.



– Du har ikke bestemt deg for å legge opp?



– Jeg har ikke bestemt meg. Hvis jeg tar gull i Trondheim, legger jeg opp på sekundet. Blir det medalje, tar jeg ett år til. Går det til helvete, da tror jeg at jeg gir meg. Vi får se. Det er bare å vente i spenning.

32-åringen er kjapp med å legge til:

– Jeg kan jo gjøre comeback. Petter er bedre nå enn de fleste årene han satset. Kanskje jeg skal ta et friår, så kan jeg komme tilbake. Vi får se. Jeg føler jeg har et høyt potensial i meg, og tror helt oppriktig at jeg kan kjempe om medalje neste år.

«Dritfeit og kunne ingenting»



NM del to begynte med sprintstafett. Der ble Iversen og Varden Meråker kraftig slått av brødrene Northug.

Å bli knust av sin gode kamerat, synes Iversen bare var gøy.

Ekspertene ble sjokkert over prestasjonen til den abdiserte skikongen:

– Det var artig. Jeg heier veldig på Petter og Even. Spesielt John (pappa Northug) og Petter har betydd mye for meg og min skikarriere. Det var en drøm å være romkompis med Petter de første årene. Jeg ser tilbake på det som en fantastisk tid.



Husker du denne?

– Det var så mye kødd. Nå er det ingen skiløpere som melder noen ting. Vi stod og hakket på hverandre hele tiden. Etter min første verdenscupseier var overskriften i Adressa: «Han var dritfeit og kunne ingen ting».

Duoen var på lag sammen i flere år.

– Det var på det nivået. Jeg kom hjem og bare «Å faen». Det var det Petter hadde sagt om meg. Vi hadde en fantastisk sjargong. Han er en av dem som har betydd mest for meg. Jeg har gått i skyggen av ham hele livet – jeg trives med det. Artig og se at han er pigg, men han er jo gal.

OPPSLAG: Sitatet Iversen referer til, fant plass på forsiden til Adresseavisens papirutgave 6. januar 2016. - dagen etter hans første verdenscupseier i tyske Oberstdorf. Foto: Faksimile Adresseavisen

– Petter Northug og Emil Iversen på startstreken i VM. Kan det gå?

– Ja, det kunne gått. Da hadde blitt bra stemning i løypa og på afterski. Nå er det mulig med begge deler. Jeg mener jo jeg har litt bedre forutsetninger enn han for å lykkes. Men hvis Petter gjør jobben … det han viste på lagsprinten var ekstremt. Han sjokkerer gang på gang.