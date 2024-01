EM-vinner steiler: – Farlig og forferdelig

22 år gamle Peder Kongshaug fra Stavanger skøytet inn til EM-gull på 1500-meter søndag.

– Det kjennes veldig godt, samtidig som man er sliten og har mange inntrykk, forteller Kongshaug om bragden i Thialf til TV 2 dagen derpå.

TRIUMF: Peder Kongshaug feirer EM-gull i Heerenveen. Foto: Vincent Jannink / ANP

– Ikke veien å gå



Seieren smakte ekstra godt av en spesiell grunn. En frustrasjon siddisen har båret på før, under og etter EM.

– Man føler seg velkommen av alle du møter, så er det noen som sitter ett eller annet sted som ikke ønsker utlendinger i hallen. Det er ikke den riktige veien å gå, sier Kongshaug.



Han tenker på treningstider og behandlingen han og andre ikke-nederlandske utøvere har fått i landet. En hendelse i september trekkes fram.

Da måtte Kongshaug og co. opp halv sju på morgenen og trene samtidig med barn for å få tid i hallen.

– De kunne så vidt gå på skøyter. Det var farlig og et forferdelig tidspunkt å trene på, minnes Kongshaug.

Storavisen AD, som først omtalte saken, har fått svar fra det nederlandske skøyteforbundet.

Freek van der Wart i KNSB mener kritikken er uberettiget. Dette er fordi de mottok forespørselen om trening i «siste øyeblikk».

– De hadde ikke istid. Da så man på hva vi fortsatt kunne gjøre i løpet av en av de travleste treningsukene, sier van der Wart til avisen og fortsetter:

– De fikk en ekstra time klokken 08.20, men jeg forsto at det også var ungdom på det tidspunktet. Det er lett å skylde på forbundet, men Thialf (ishallen i Heerenveen) organiserer timene selv. Det er ikke vi som planlegger.

FOLKEFEST: Skøyte-EM i nederlandske Heerenveen. Foto: Vincent Jannink

Reagerer: – Helt sinnssykt

Tidligere i år ble det bestemt at fra og med 2024/25-sesongen får ikke lenger utlendinger gå for de store nederlandske privatlagene.

Den avgjørelsen skal være utsatt til 2026, ifølge Kongshaug, som rister på hodet over utelatelsen.



– Det synes jeg er en helt sinnssyk ting å gjøre når de vet at land som Belgia og Estland har rollemodeller for hele landet, sier Kongshaug. Det vil kommersielt sett være ugunstig, ifølge ham.

Selv er Kongshaug og de andre norske stjernene en del av landslagsstrukturen. Likevel rammes de av endringene.

– Skal de liksom forby noen de har kommersiell interesse for å ha på laget, fordi de kan miste en medalje i OL? Det virker veldig feil og selvmotsigende for å utvikle sporten, sukker Kongshaug.

GULLBLIKK: Peder Kongshaug vant gull på 1500-meter og lagtempo. Han har også et OL-gull i lagtempo. Foto: Wiebe Pekema

– Veldig ugunstig

Kongshaug forteller også at de forrige mandag måtte trene klokken 14, mens et regionslag fra Nederland fikk ha «beste istid».



– Det er veldig ugunstig, fordi vi pleier å sykle på morgenen. Vi går i skumringslys, mens klokken 16 skrur de på lysene. Det virker ikke helt sunt.

Under EM var det kun nederlendere som fikk bruke oppvarmingsrom ovenpå arenaen, forteller den ferske europamesteren.

– Man føler seg litt sett ned på. Det er rart, fordi det reflekterer ikke holdningene til løperne eller profflagene. Det hører ikke hjemme, sier Stavanger-utøveren.

Van der Wart hevder på sin side at de hadde laget ekstra plass i underetasjen for utlendinger.

– Det er mange alternativer her for dem. Da synes jeg det er urettferdig at han kommer med den utblåsningen, når Nederland kanskje har en liten fortjeneste av tittelen hans.

– Gjør dette det ekstra deilig å slå nederlenderne på hjemmebane?

– Det er jo det. Når de er «Goliat» med pengene og statusen de har, sier Kongshaug.

Skøyteprofilen bruker norske langrennsutøvere som eksempel, og mener enda større forskjeller til nederlendere vil skade sporten.

– Man ser på langrenn at interessen daler når Norge tar plass nummer én, to, tre og så videre, sier 22-åringen.

– Å sikre flest antall medaljer til Nederland gagner ikke noen. Jeg tror og håper det starter en debatt, fortsetter Kongshaug.

GLIS: Peder Kongshaug etter EM-gullet. Foto: Vincent Jannink / ANP

Skøytekometen legger samtidig til:



– Jeg vil gi all kudos til fansen i Nederland, som gir stående applaus selv om de heller skulle sett Kjeld Nuis ta seieren.



Rogalendingen slo nevnte Nuis med ni hundredeler, og vant med tiden 1.44,25.

Kongshaug var også en del av lagtempo-laget som knallet til med EM-gull og skøytehistoriens raskeste lagtempo med tiden 3.34,22 sist fredag.

I 2022 tok han OL-gull i lagtempo med Norge.