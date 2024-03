Ektemannen: – Jeg spør og spør, men får ikke noe svar

LILLEHAMMER (TV 2): Nils Jakob Hoff (39) og Therese Johaug (35) åpner om mulighetene for at sistnevnte gjør comeback.

Therese Johaug smadret den norske langrennseliten på Lillehammer, og vant med nesten tre minutter på tremila.

Dermed ble det naturlig å spørre Dalsbygda-ekspressen om hvorvidt 35-åringen har bestemt seg for å satse mot VM i Trondheim.

– Satser du nå? spør TV 2 Johaug.

– Jeg har ikke bestemt meg enda. Det skal kjennes rett i magen. Magefølelsen skal være 120 prosent rett, sier 35-åringen og fortsetter:



– Én ting er det sportslige, mens en annen ting er kabalen på hjemmebane som skal gå opp. Det er ikke lenger jeg som er førsteprioriteten – det er familien min. Det er det aller viktigste for meg, sier gullvinneren etter løpet.



– Hoff: – Jeg vet ikke!

På nyttårsaften i fjor giftet Johaug og Nils Jakob Hoff seg. På 17. mai det samme året fikk paret datteren Kristine.

– Hva sier Nils Jakob?



– Han støtter meg uansett. Han er heiagjeng, og var drikkelanger ute i løypa i dag og hadde med seg Kristin, så det var koselig, sier 35-åringen om støtten fra familien sin.

KLAR BESKJED: Johaug er tydelig på at familien kommer først, men at ektemannen har ryggen hennes uansett hva hun velger. Foto: NTB

TV 2 tar en prat med Nils Jakob Hoff etter løpet.

– Tror du at hun gjør comeback?

– Jeg vet ikke. Jeg spør og spør, men får ikke noe svar. Jeg tenker at hun kan ta den avgjørelsen helt selv uten noen påvirkning fra oss. Hvis hun vil gå, så er vi klar og stiller opp. Dersom hun ikke vil gå, så gjør vi det samme, sier bergenseren til TV 2.



– Hva krever det for dere på hjemmebane for å få dette til?

– Det er absolutt håndterbart. Så det skal nok gå bra, understreker Hoff.

I GODT HUMØR: Nils Jakob Hoff lot seg imponere over konen, men avslører at selv ikke ham vet hvorvidt Johaug skal satse frem mot VM på hjemmebane. Foto: Rasmus Lie / TV 2

Avslører påskeplaner

I mars 2022 kunngjorde Johaug at hun ville legge opp.

I etterkant av fødselen opptok imidlertid Dalsbygda-ekspressen treningen, og ryktene har gått om at Johaug har meget gode testresultater i banken.

Selv er hun klar på at det er en stor jobb som må legges ned dersom hun går inn for en satsing inn mot VM i Trondheim i 2025.

– Det er jo mye jobb som skal legges ned. Resultatene kommer ikke gratis, og det har jeg fått kjenne på de siste årene etter at jeg la opp. Form er ferskvare.

– Det er kontinuitet i treningsarbeidet som avgjør om du kan være best. Så det er helt avhengig av å få en hverdag der jeg skal får tiden til å trene, poengterer 35-åringen.

– Hva gjør du fremover nå?

– Nå blir det påskeferie. Så jeg tror det blir en Aperol i solveggen på hytta, sier hun etterfulgt av et klassisk Johaug-latterbrøl.

– Jeg er mest glad på hennes vegne, så er det bra at jeg nå vet at det blir en fredfull påske i hjemmet. Det ser jeg frem til, spøker Hoff etter at konen tok sitt 19. NM-gull.