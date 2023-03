Eckhoff til TV 2: – Emosjonelt

LEGGER OPP: Tiril Eckhoff møtte pressen torsdag morgen, dagen etter hun annonserte at hun gir seg som skiskytter. Foto: Annika Byrde

– Det er den perfekte dag i Kollen med fint vær. Men det er litt emosjonelt å innse at det er slutt, sier Tiril Eckhoff til TV 2 torsdag morgen.

Onsdag kveld kom nyheten om at hun legger opp som skiskytter etter å ha stått over hele sesongen etter mye sykdom og et tøft år.

Hun forklarer valget om å legge opp slik:

– Det er fordi det å leve toppidrettslivet er ganske tøft. Å være syk og ikke kunne være med. Det å gjøre jobben er én ting, men det er alt det andre rundt også. Du må forsake venner og familie og alt det der.

I september i fjor beskrev Eckhoff situasjonen hun var i som en livskrise hvor hun hadde slitt med søvnen etter å ha fått korona i mars. Nå forteller hun at det går bedre.

– Det går bra med meg. Det gjør det, utfra forutsetningene går det veldig bra og jeg tenker at det er på sin plass at jeg er her i Kollen og sier farvel, sier Eckhoff.

– Det har vært trist

– Kan du si litt mer om hvorfor du ikke har konkurrert det siste året?

– Det er fordi jeg fikk korona og at jeg rett og slett ikke fungerte. Jeg har slitt med diverse, søvnproblemer og alt. Det var sammen med det medisinske teamet at vi kom fram til at jeg ikke fikk lov til å gå.

– Hvordan har det vært?

– Det har vært trist, men samtidig litt fint i det at jeg har mer enn skiskyting. Jeg har gode venner og en fantastisk familie, og en bra kjæreste, sier Eckhoff og smiler.

Skjønte det var slutt i januar

Eckhoff forteller at hun har grublet på avgjørelsen om å legge opp siden januar.

GODE MINNER: Tiril Eckhoff på plass i Holmenkollen hvor hun i 2022 gikk sine siste verdenscuprenn i skiskyting. Foto: Annika Byrde

– Det å legge ned alt treningsarbeidet... én ting er å trene, men det andre er det med skytingen som tar vanvittig mye tid og konsentrasjon, så da skjønte jeg at det var slutt.

Sist gang Eckhoff gikk skirenn var i verdenscupavslutningen i nettopp Holmenkollen forrige sesong. Der tok hun sin 28. og 29. verdenscupseier og ble med det tidenes mestvinnende norske skiskytter på kvinnesiden gjennom tidene.

– Jeg har noen høydepunkter fra hjemmebanen her i Holmenkollen med fantastiske omstendigheter. Og så har jeg også OL-minner, spesielt mitt første OL som var skikkelig stas i 2014. Og så er det bare det å reise på tur med gjengen, for man er så privilegert og så tar det slutt. Det er dritkjipt, sier Eckhoff.

– Hva kommer du til å savne mest?

– Det er gjengen, teamet, smørere, trenere og det å være på tur.

Northug: – Sterkt

TV 2-ekspert Petter Northug beskriver det som tøft å høre på hvordan Eckhoff beskriver det å legge opp.

STERKT: - Det vekker mye følelser i meg når hun står og formidler det hun gjør. Det er sterkt, sier TV 2-ekspert Petter Northug. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det er en stor avgjørelse. Jeg får opp minner selv fra da vi så og si var naboer på Byåsen. Det humøret hun hadde, den energien hun hadde og du så hun elsket det hun drev med, forteller Northug.

– Det vekker mye følelser i meg når hun står og formidler det hun gjør. Det er sterkt. Tiril har vært et menneske gjennom skiskyting som har åpnet hele følelsesregisteret. Det er derfor vi er blitt så glad i henne. Hva skal man si, det er sterkt å se. Det er tungt, men så må vi glede oss over det fantastiske hun har bidratt med i idretten, i skiskyting og til folket, fortsetter Northug.

Har snakket med Røiseland

I helgens verdenscupavslutning skal Eckhoff være i publikum og heie frem sine gamle lagkamerater.

– Det blir veldig gøy. Jeg gleder meg til å heie fram de norske jentene og herrene. Så håper jeg jo Marte får en verdig avslutning hun også, sier 32-åringen.

Tidligere i uken annonserte Marte Olsbu Røiseland at hun legger opp som skiskytter denne sesongen.

– Vi har snakket sammen. Vi er vel kanskje på samme nivå i livet og må tenke på hva vi skal finne på videre, sier Eckhoff.

– Hvem har du rådført deg med i denne prosessen?

– Det er jo kjæresten min, han har vært veldig fin å ha.